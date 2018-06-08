Общество Июнь 08, 2018 | Автор : admin

В Ереване, в центральном здании ЕГУ, открылась выставка фотографий известного болгарского фотографа Ладислава Цветкова “Красочная Болгария”.

Как сообщила в беседе с корреспондентом АрмИнфо посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Каймактчиева, выставка ставит перед собой две задачи. “Первая — показать красоты и достопримечательности Болгарии, а вторая — рассказать о традициях и культуре нашего народа. На фотографиях Цветкова отображен весь колорит нашей страны. Через призму своей камеры фотограф рассказывает об обычаях нашего народа, традициях, природных богатствах, культурно-исторических достопримечательностях”, — отметила дипломат.

При этом она добавила, что Цветков является одним из выдающихся болгарских фотографов. “Фотовыставка проходит в рамках председательства Болгарии в Совете ЕС. Данная выставка дает возможность гражданам Армении поближе познакомиться с Болгарией, получить больше информации о нашей стране и, может быть, потом даже отправиться туда в путешествие”, — сказала дипломат.

По ее убеждению, данная выставка может способствовать стимулированию двустороннему культурному туризму. “Потому, что Болгария — это не только море. У нас есть множество красот, которые, как мне кажется, будут интересны армянскому гражданину. Мы также хотели бы стимулировать и обратный процесс, то есть, чтобы и граждане Болгарии приезжали в Армению. Стимулирование культурного туризма — для нас одно из важных направлений. Как мы посмотрели, это и в числе приоритетов в программе нового правительства Армении”, — заключила посол.