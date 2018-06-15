Общество Июнь 15, 2018 | Автор : admin

Актер, ведущий и певец Ашот Казарян признается в своей любви к столице в спектакле “Я живу в Ереване”, посвященном 2800-летию города. Спектакль состоится 20-21 июня в Театре музкомедии имени А.Пароняна. В беседе с корреспондентом Арменпресс он рассказал о спектакле.

— Исходя из названия спектакля, можно составить представление о его содержании. Тем не менее, попрошу детальнее рассказать о нем.

— Этот спектакль я несколько раз играл и раньше. В этом году меня пригласили в мэрию и попросили восстановить его к 2800-летию города.

Это рассказ о человеке, для которого Ереван является самым любимым, самым красивым, самым святым, самым восхитительным, самым мощным городом. Я воплощаю разные образы, начиная от кладбищенского сторожа, кончая персонажем, который задолжал всей Армении. Думаю, это интересный юмористический спектакль, здесь есть много песен. Я его люблю и играю с удовольствием.

— Что вы представляете, в первую очередь, говоря “Ереван”?

— В спектакле “Я живу в Ереване” я говорю об этом и не хочу сейчас раскрывать скобки. Армянин может жить в любом, самом богатом городе мира, но у него не будет того, что он имеет здесь.

— В последние годы много говорят о том, что Ереван теряет свой облик…

— Каждый город должен обновляться, сохраняя старое. Старые строения были не столь уж негодными, чтобы уничтожать их, строя новые. Не надо так относиться к городу, нельзя его обижать, надо город любить. Стройте, украшайте, омолаживайте, но… перемены тяжелее переносят люди моего возраста, поскольку они привязаны к каждой ветке, дереву, листочку. Всегда привожу в пример Тбилиси: завидую тому, как они сохраняют и реставрируют старые здания, строя рядом новые.

— Чего, по-вашему, не хватает нашему городу?

— Сегодня многое мне нравится в Ереване, однако… Мои детство и молодость прошли в том Ереване. Нынешний Ереван я приветствую, люблю, однако со старым расстаюсь с трудом, мне больно, когда разрушают интересные старые постройки, возводя на их месте жилые дома или кафе.

— Какие у вас планы?

— С июля я буду сниматься в новом художественном фильме Гора Киракосяна, готовлюсь к гастролям. Творческая жизнь кипит, иногда хочется, чтобы зритель скучал по мне, а я — по нему.