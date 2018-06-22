Общество Июнь 22, 2018 | Автор : admin

По уже подведенным итогам по предметам “Биология”, “География”, “Всемирная история”, “Армянский язык и литература” и “Физика” высший балл — 20, получили 97 человек, неудовлетворительную оценку — 644 абитуриента. Об этом сказал начальник отдела по внешним связям Центра тестирования Вардан Парсамян.

“В этом году по предмету “География” ЕГЭ сдавали 136 абитуриентов. 11 человек, или 8%, не набрали проходной балл. Средний балл — 13.49: 14 человек, или 10,3% получили 19-20 баллов”, — сказал начальник отдела по внешним связям Центра тестирования Вардан Парсамян. По его словам, по предмету “География” 4 человека набрали 20 баллов, причем, и в прошлом году по предмету “География” 20 баллов набрали 4 человека.

По предмету “Биология” ЕГЭ сдавали 578 абитуриентов. 84 человека, или 14,5%, не набрали проходной балл. Средний балл — 14.3. 20 баллов набрали 43 человека, в прошлом году таковых было 54 человека.

По предмету “Всемирная история” ЕГЭ сдавали 38 абитуриентов. 3 не набрали проходной балл. Средний балл — 12.53. 5 человек, или 13,2% набрали 19-20 баллов”, — сказал Вардан Парсамян.

По предмету “Армянский язык и литература” ЕГЭ сдавали 2402 абитуриента. 313 человек, или 13%, не набрали проходной балл. Средний балл — 12, 6. 24 человека набрали 20 баллов, 192 — 8%, набрали 19-20 баллов.

По предмету “Физика” ЕГЭ сдавали 882 абитуриента. 233 абитуриента, или 26.4%, не набрали проходной балл. Средний балл — 11.44. 25 человек набрали 20 баллов.

По словам Парсамяна, средние баллы в этом году в пределах нормы. В этом году также были обжалования, скорее — просьбы. Например, некоторые просили о снисхождении по причине плохого самочувствия, некоторые — говорили, что ошиблись, переводя результаты с черновика, и пр.

Комиссия рассматривает все жалобы, при наличии оснований оценка пересматривается, например, если есть вариант двойного ответа.