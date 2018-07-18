Общество Июль 18, 2018 | Автор : admin

Вследствие обрушения крыши в здании ГНКО Министерства юстиции Армении на проспекте Аршакуняц погиб сотрудник, другой сотрудник был тяжело ранен. Об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Армении Артак Зейналян. По его словам, в момент обрушения люди проходили перед зданием.

Один из сотрудников — в реанимации, по предварительным данным, с черепно-мозговой травмой. Другой получил легкие повреждения, в данный момент он уже выписан из больницы”, — сказал он. По его словам, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела. “Проводились строительные работы по благоустройству здания. Проведут изучение, если будут виновные — они будут наказаны”, — сказал он. Министр юстиции Армении Артак Зейналян намерен посетить раненого в МЦ “Эребуни”. В службу “911” МЧС Армении 16 июля, в 11:13 по местному времени, поступило сообщение о том, что здание по проспекту Аршакуняц, 23 в Ереване частично обрушилось, есть пострадавший, требуется помощь спасателей.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда. До приезда спасателей на место происшествия трое пострадавших были госпитализированы в медцентр “Эребуни”. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одного — как средней тяжести.