Общество Июль 25, 2018 | Автор : admin

Спортивный корреспондент Арменпресс Варвара Айрапетян совершила восхождение на вершину Арарата. После многомесячной подготовки 18 июля цель была достигнута. По дороге на вершину, за 2 дня до ее покорения, Варвара Айрапетян отметила свой 27-й день рождения. “Арарат покорен… Не буду писать, как тяжек и многострадален был путь, это восхождение я посвящаю памяти моего отца — Вячеслава Айрапетяна. Он был альпинистом и мечтал взойти на вершину библейской горы”, — пишет Варвара Айрапетян после восхождения.

Примечательно, что Варвара Айрапетян совершила свое восхождение в год 100-летия Арменпресс, и по ее словам, это восхождение посвящается и этому юбилею.

Варвара Айрапетян — дочь участников арцахской освободительной войны Шушаник Абгарян и Вячеслава Айрапетяна.