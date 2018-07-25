Общество Июль 25, 2018 | Автор : admin

Приветствовав гостей и поздравив в связи со 100-летием ВАСС, министр обороны Давид Тоноян высоко оценил роль этой структуры в деле сохранения армянства, патриотического воспитания молодежи и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать осознанию патриотизма и национальной гордости со стороны молодежи.

Поблагодарив хозяев и организаторов визита, председатель центрального правления ВАСС Гарник Мкртчян отметил, что молодежь диаспоры всегда готова встать на защиту армянской государственности и стать частью армянской армии как гаранта государственности.

Посетившие военный университет имени Вазгена Саргсяна МО Армении 1200 скаутов обошли территорию университета, ознакомились с условиями и на спортивной площадке померялись силами в различных видах спорта.