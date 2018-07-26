Общество Июль 26, 2018 | Автор : admin

Министерство здравоохранения Армении комментирует факт “цветения” некоторых участков у берегов озера Севан, поросших сине-зелеными водорослями, вследствие чего вода получила зеленоватый оттенок. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Сине-зеленые водоросли (cyanobacter) встречаются во всем мире. Особенно они распространены в водах, богатых питательными веществами. Некоторые виды цианобактера вырабатывают токсины, отрицательно влияющие на людей и животных. В таких водах опасно купаться, пить или заглатывать воду.

При отравлении этими токсинами возникает следующая симптоматика: одышка, раздражение глаз, сыпь, в частности — вокруг и в полости рта, раздражение кожных покровов, аллергические реакции. В случае заглатывания воды может наступить боль в желудке, тошнота, рвота, понос, температура, боль в глотке, головная боль, мышечные и суставные боли, пузырьковая сыпь в полости рта, проблемы с печенью. Министерство здравоохранения Армении призывает: не купаться у берегов озера Севан, поросших водорослями; запретить делать это детям.

При возникновении описанной выше симптоматики немедленно обратиться к врачу.