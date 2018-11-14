Общество Ноябрь 14, 2018 | Автор : admin

Находящаяся в Москве с рабочим визитом супруга исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения госпожа Анна Акопян посетила известного актера, театрального педагога Армена Джигарханяна, чтобы узнать о его самочувствии и побеседовать с ним.

Пресс-секретарь Анны Акопян Арпине Заргарян написала на своей странице в Facebook. Известный актер с радостью принял г-жу Акопян, отметив, что такие визиты очень ожидаемы и важны для него, особенно в нынешние трудные времена. Ему было любопытно, как люди чувствуют себя и живут в Армении, какая погода в Ереване. В конце встречи в теплой атмосфере Анна Акопян и Армен Джигарханян договорились в следующий раз встретиться в Ереване, когда погода потеплеет, когда великий актер выздоровеет.