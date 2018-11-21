Общество Ноябрь 21, 2018 | Автор : admin

В столице есть много предложений по вывозу мусора, рассматриваются все, и будет реализовано то предложение, которое будет наиболее удобным для общины Еревана. Об этом в беседе с журналистами сообщил мэр Еревана Айк Марутян.

В данный момент изучаем предложения”, — сказал он. По словам Марутяна, программа по строительству новой мусоросвалки в Ереване на данный момент осуществляется посредством одного из европейских банков. “Вместе с этим, мы рассматриваем предложение о строительстве завода по переработке мусора. Когда я находился во Франции, я сказал председателю районного совета Иль де Франс Валери Пекрес, что у нас есть проблемы, связанные с транспортом и вывозом мусора. Она тут же отозвалась, и в ходе уже ее визита включила в состав своей делегации соответствующих специалистов. Сегодня мы в первый раз поговорили и уже достигли договоренности, что специалисты на неделю-другую посетят Армению, и мы изучим как сферу вывоза мусора, так и сферу транспорта и уже будем иметь итоги этих исследований”, — отметил мэр.