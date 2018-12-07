Общество Декабрь 07, 2018 | Автор : admin

Прощание с ушедшим из жизни писателем Андреем Битовым пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов, сообщила “Интерфаксу” пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская. Гражданская панихида начнется в 12:00 в Большом зале Центрального дома литераторов по адресу: Большая Никитская, 53.

Андрей Битов скончался 3 декабря в больнице после продолжительной болезни. Ему был 81 год. Он — один из основателей постмодернизма в русской литературе, автор романов “Пушкинский дом”, “Человек в пейзаже”, “Грузинский альбом”.

Битов был почетным гражданином Армении и почетным доктором ЕГУ. За книгу “Уроки Армении” Битов удостоился премии “Ясная поляна”. Он был одним из первых русских писателей, который написал про Геноцид армян и осудил его.

За собрание прозы “Империя в четырех измерениях” в 2014 году он получил премию Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2015 году Битов стал лауреатом Платоновской премии, а спустя три года его наградили орденом Дружбы. Битов также был почетным членом Российской академии художеств.