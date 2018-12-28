Под занавес уходящего года особо востребованными становятся различные предсказания от астрологов, эзотериков, ясновидящих. Людей во всем мире интересует, что ждет их в будущем году в плане любви, семейных отношений, здоровья, карьеры, финансов… Благо, уже публикуются всевозможные гороскопы, дающие прогнозы по всем этим вопросам. Но не будем далеки от истины, если скажем, что граждан нашей страны сегодня больше интересует будущее своего государства, переживающего новый этап своей новейшей истории.

О том, что ждет Армению в новом, 2019 году, на днях поведала астролог Люся Акопян. По ее словам, наступили новые времена, и новая елка, установленная на площади Республики — правильное решение и символизирует перемены: новая елка — новая жизнь. Елка напоминает правильную пирамиду, очень высокую, устремленную в небо. Она пышная и красивая, и это очень хороший символ.

Грядущий год во всем мире будет годом очищения, прозрачности, новых открытий и покаяния. Добро и зло будут идти параллельно друг с другом, и это не ускользнет от нашего внимания. В новом году будут решаться важные для Армении вопросы. Будет изменена Конституция, а, поскольку 2019 считается еще и годом судей и судов, то надо ждать серьезных изменений в судебной системе и власти. Будут наказаны взяточники, коррупционеры, и, как отмечает астролог, дело тут не сколько в решимости премьера и народа, а в том, что наказание идет непосредственно от космоса. Это неизбежно и намного страшнее. Свое кармическое наказание получат и ростовщики, из-за алчности которых многие люди оказались в финансовой кабале.

Во внешней политике, по словам астролога, год будет непростым для России, Беларуси, Украины и Франции. Армения в новом году заключит много международных договоров, преимущественно с европейскими странами.

“Будут и эмиграция, и репатриация, но возвращающихся будет больше. В стране также появится больше иностранцев, будут заключаться браки с людьми другой национальности. Честно, не берусь судить, насколько это хорошо для нас. Главное, чтобы армянские очаги не погасли. Нация сильна своей семьей, а последние три года (а это еще будет продолжаться) было много разводов. 2018 год в этом смысле был ужасным. С другой стороны, в будущем году многие девушки, говоря народным языком, “засидевшиеся дома”, наконец-то выйдут замуж. 2019-й — это их год. Возраст 35-42 года как для девушек, так и для парней, хорошее время связать себя узами брака. При этом стоит быть скромнее и не швыряться деньгами, устраивать помпезные свадьбы: чем пышнее свадьба, тем выше вероятность развода. Должно быть много крестин — миропомазания, так как миро — самый главный талисман армянского народа, сильнее всех амулетов, которые носят люди. Я всегда говорю, что нужно крестить детей, ходить в церковь. Но многие не хотят…”, — отметила астролог, добавив, что всем нужны вера и покаяние. Тем более, что в новом году секты не собираются усмирять свою активность.

Новый год принесет Армении и новые спортивные достижения, например, в фигурном катании, а также в сфере развития туризма. А вот в культурном плане год будет примечателен новыми фильмами (во что, если честно, на данный момент верится с трудом — И.А.), изменениями на телевидении (сократится численность телеканалов). Люся Акопян посоветовала операторам и их коллегам больше внимания уделять освещению нашей культуры за рубежом, больше презентовать ее миру. Трудолюбивым людям и профессионалам не надо бояться: в новом году у них не будет проблем с работой. То же ожидает полиглотов, поскольку знание иностранных языков откроет новые трудовые перспективы. Соответствующим же структурам, по мнению астролога, нужно обратить внимание на фальшивые лекарства, которых в стране очень много, и наркотрафик, который, так сказать, “уже подошел к нашей границе”. Не в прямом, а переносном смысле — это общемировая тенденция, которой нужно закрыть путь в нашу страну.

“В новом году наконец-то повысят зарплаты и пенсии силовикам, военнослужащие получат квартиры. А вот с нефтепродуктами и топливом будут серьезные проблемы. Проблемы будут и у злостных неплательщиков налогов: для борьбы с ними появится новый закон. Войны не будет, землетрясения тоже не будет”, — подчеркнула г-жа Л.Акопян. Она также сказала, что для Армении очень важным будет 2020 год — год крайностей 50 на 50: все хорошее и, наоборот, плохое или неудачное, совершенное в 2019 году, вернется бумерангом в следующем.