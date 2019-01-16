Общество Январь 16, 2019 | Автор : admin

Как сообщили в Министерстве образования и науки, лучшие 3-5 видеоматериалов будут удостоены символических премий. Желающие принять участие в конкурсе должны представить ссылки на свои видеоматериалы до 28 января, на адрес info@edu.am.

Тема должна быть связана с кибербезопасностью — от защиты индивидуальных данных до борьбы с киберпреследованием детей (cyber bullying). Наилучшие видеоматериалы будут показаны в школах, а также будут выставлены на официальном сайте и фейсбук-страничке Министерства образования и науки. В конкурсной комиссии представлены представители Министерства образования и науки и специалисты по кибербезопасности.