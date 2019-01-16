Общество Январь 16, 2019 | Автор : admin

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 13 января в 19:36 в службу 911 поступила информация о том, что в букмекерских конторах Vivarobet на улице Закияна, 8 и проспекте Баграмяна,1, установлены бомбы. Аналогичный сигнал поступил в 19:40 относительно офиса кредитной организации Fast Credit по адресу Себастия 123/2, а в 19:53 — по поводу ресторана “Кавказ” на Аштаракской трассе.

На места отправились по одному боевому расчету, группа реагирования на ЧС, опергруппа Наццентра кризисного реагирования, психолог. Спасатели совместно с кинологической группой провели поисковые работы. В результате осмотра бомб не обнаружено.