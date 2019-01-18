Количество завезенных в Армению в 2018 году автомобилей можно смело назвать беспрецедентным. Прошлогодний импорт достиг отметки 67255 машин, что на 71,2% больше аналогичного показателя 2017 года, когда в страну было завезено 39282 автомобиля. Если же пойти еще дальше и сравнить с 2016 годом, то цифра и вовсе выходит впечатляющая — рост на 298% (!) при импорте 16887 машин.

Завозятся в Армению машины в основном из соседней Грузии, а также из США и Японии, а в качестве стран-производителей выступают Германия, Япония, США и Корея. Так в чем же причина столь высокого роста количества импортируемых машин в Армению именно в 2018 году, поинтересовались мы у председателя Комитета госдоходов Давида Ананяна. Выяснилось, что для многих Армения просто стала страной для реэкспорта машин в другие страны ЕАЭС, в частности, Казахстан. А все потому, пояснил г-н Ананян, что таможенные пошлины на импорт автомобилей в Армению из третьих стран составляют 10%.

Подобное исключение специально оговорено для нашей страны в рамках соглашения по присоединению Армении к ЕАЭС и будет действовать до 1 января 2020 года. Для других же стран Союза, к примеру, Казахстана эта пошлина гораздо выше и достигает примерно 14-15%.

“В этом смысле мы как бы являемся привлекательной с точки зрения импорта машин из третьих стран. Далее автомобили уже отвозят в другие страны ЕАЭС без растаможки”, — обрисовал ситуацию глава КГД. На наш уточняющий вопрос, почему же подобного не наблюдалось в предыдущие годы нашего членства в ЕАЭС, он уточнил, что ранее и в других странах Союза действовали исключения по части импорта машин из третьих стран, а уже с начала 2018 года там начали действовать единые евразийские пошлины.

Каков конкретно объем реэкспорта машин из Армении в другие страны ЕАЭС, председатель КГД затруднился сказать. Ведь в рамках единой таможенной зоны Союза автомобили, которые вывозятся отсюда, таможенного оформления фактически не проходят. Вот и получается, что объем импорта легко можно посчитать, а по части экспорта — только по отдельным транзитным системам.

Завозят больше, платят меньше

Но зато на основе имеющихся данных можно проанализировать, какие именно машины, точнее, в каком стоимостном диапазоне были импортированы в Армению. Ситуация в этом плане осталась практически неизменной, поскольку доля сравнительно дешевых автомобилей является превалирующей. Как и прежде, девять из десяти машин, импортируемых в Армению, дешевле пяти тысяч долларов. Из 39 282 машин, импортированных в 2017 году, около 34 тысяч оказались дешевле 5 тысяч долларов, еще 2 700 стоили 5-10 тысяч. Точных данных по 2018 году пока нет, отметил г-н Ананян, но, по текущим данным, процентное соотношение остается примерно тем же.

Впрочем, не только возможность сбыта машин в страны ЕАЭС подстегнула спрос на их импорт в прошлом году. Дело в том, что с мая-июня 2018 года растаможка автомобилей у нас начала производиться на основе инвойса, то есть оформление осуществляется по фактической стоимости приобретения машины. Бизнес, да и простые граждане давно ждали, когда же таможенные органы без лишних придирок и проволочек примут за основу оформления представляемые инвойсы и не будут при растаможке машин исходить из так называемых контрольных цен, “выжимая” с импортеров по максимуму.

Теперь же оформлять автомобили на таможне по инвойсу стало гораздо быстрее и дешевле. Поэтому и завозят машин больше. Для сравнения отметим, что в среднем таможенный платеж в расчете на одну машину составил в 2018 году 581,9 тыс. драмов, в то время как годом ранее тот же показатель был на уровне 681,4 тыс. драмов, а в 2016 годом — и вовсе 894,7 тыс. драмов.

Воспользовались ситуацией

Однако тут есть немаловажный нюанс, о котором вновь напомнил глава КГД. Импортируемые в страну автомобили оформляются лишь на основе заслуживающего доверия инвойса. Если цена в инвойсе очевидно занижена, то таможенные инспектора проверяют его дополнительно. Но если большой разницы нет, то никаких вопросов и задержек не возникает, заверил г-н Ананян.

“В нашем обществе стали в последнее время активно говорить о том, что с начала этого года мы более не применяем при оформлении импортируемых из третьих стран машин механизма на основе инвойсов. Это абсолютно не так, потому что в реалиях ничего в этом направлении не изменилось. По-прежнему таможенное оформление осуществляется на основе фактической стоимости импортируемых автомобилей при условии, конечно, если инвойс заслуживают доверия. Дело в том, что многие граждане, дабы иметь более “благоприятные” условия для таможенного оформления, пытались приобрести недостоверные инвойсы у различных организаций. Однако сейчас на нашем сайте уже внедрен новый инструмент, позволяющий гражданам вводить соответствующие данные привозимой машины и вычислить стоимость ее таможенного оформления при отсутствии инвойса”, — детально изложил суть дела г-н Ананян, еще раз повторив, что при наличии сопроводительных документов, не внушающих доверия, таможенные органы будут осуществлять тщательную проверку инвойсов.

Не просматривается ли коррупционный риск при проверке инвойсов со стороны таможенных органов, которым надлежит определить достоверность сопроводительных документов. Ведь в этом случае может возникнуть вопрос субъективизма. Да, признался глава КГД, коррупционный риск потенциально присутствует. И не только в этом случае, а вообще во всех тех сделках, где задействованы два субъекта, один из которых является представителем госструктур, пояснил нам г-н Ананян.

“Наша задача свести к минимуму этот риск. Раньше, когда не было системы расчетов таможенного оформления машин на основе инвойсов, уровень коррупционного риска был гораздо больше. При наличии же нынешнего механизма мы считаем, что риск гораздо ниже. Но сказать, что его вообще не существует, я, конечно, не могу”, — констатировал он.