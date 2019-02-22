Один из древнейших историко-археологических памятников Армении Кармир Блур или город Тейшебаини в особом представлении не нуждается. Это самый известный и богатый находками урартский памятник не только в республике, но и на территории всего Армянского нагорья. Не случайно, что в российской научно-популярной книге “100 великих археологических открытий” от Армении представлен только Кармир блур.

Являясь одним из филиалов Историко-археологического музея-заповедника Эребуни, в советские годы Кармир блур был известным туристическим центром. Однако с первых лет независимости, с началом экономического кризиса о нем стали забывать и вскоре оставили без внимания. На территории памятника были вырублены деревья, и она постепенно стала наполняться строительным мусором. В 2005 году обрушилась часть крыши Музея-заповедника Кармир блур, вследствие чего практически вся его экспозиция была перемещена в хранилища Историко-археологического музея-заповедника Эребуни. Сейчас почти 2700-летний город Тейшебаини находится в неутешительном состоянии. Его большая территория и отдаленность от центра Еревана привели к тому, что здесь стали сваливать строительный мусор. Была нарушена историческая среда памятника, строительный мусор покрыл уникальные урартские строения и часть древнего некрополя.

Как отмечают специалисты, только после очистки территории Кармир блура можно будет реализовать весь огромный и неиспользованный научный, туристический и музейный потенциал памятника. Для решения этой проблемы в армянском сегменте соцсети Фейсбук не так давно стартовала гражданская инициатива “Освободим памятник Кармир блур от строительного мусора”, в числе участников которой заведующий филиалом Кармир блур Историко-археологического музея Эребуни, кандидат исторических наук Микаел Бадалян. По его словам, для очистки огромной территории памятника в 36 гектаров потребуется месяц и примерно 15 млн драмов. Проблема будет обсуждена и в столичной мэрии, и М.Бадалян надеется, что власти города поддержат это важное начинание. А пока активисты призвали всех неравнодушных людей и заинтересованные организации включиться в сбор средств или принять участие в работе по очистке в качестве волонтеров. Буквально на днях к инициативе присоединилось Министерство культуры Армении, в лице ГНКО “Служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды”. В рамках сбора средств на специально открытый счет будет перечислено 100 000 драмов, а ряд сотрудников министерства станут волонтерами.

Как отмечают активисты, мы часто любим говорить об Урарту и обсуждать эту тему: являются ли урарты армянами или нет, кому принадлежит урартское наследие?

“Конечно же, мы однозначно считаем, что армянская нация единственная, которая может считаться наследником и правопреемником урартского государства. Однако, с другой стороны, Урарту принадлежит тому, кто наилучшим образом сохраняет дошедшие до нас урартские памятники, заботится о них, создает школу урартоведения, а также лучше всех представляет и популяризирует наследие Урарту”, — говорится в официальном обращении гражданской инициативы “Освободим памятник Кармир блур от строительного мусора”.

При этом надо отметить, что несмотря на существующую проблему, в последние годы была проделана огромная работа, которая в значительной степени способствовала улучшению состояния и популяризации памятника. На территории Кармир блура были установлены сторожевой пост и контрольно-пропускной пункт, позволяющие контролировать значительную часть памятника, а часть территории была обнесена металлической сеткой. Территорию наконец-то удалось освободить от обосновавшихся там коров и овец, провести ряд мероприятий по очистке и благоустройству территории. В различных школах столицы были осуществлены многочисленные открытые лекции. При этом для превращения Кармир блура в привлекательный туристический центр многое еще нужно сделать. Памятник необходимо полностью огородить, создать здесь инфраструктуры, музей, укрепить туннель, проходящий под крепостью Кармир блур. Также должны быть решены вопросы, связанные с сохранением и популяризацией крепости и других строений. Участники гражданской инициативы “Освободим памятник Кармир блур от строительного мусора” считают, что ее успешная реализация во многом поспособствует и решению вышеназванных проблем.