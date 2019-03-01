В последнее время много говорилось об очередных реформах в общеобразовательной сфере. В частности, о разработке новых образовательных критериев (хоть и базируемых на старых), содержащих в себе новшества, на основе которых будут разработаны новые программы и учебники. Задача нового руководства Министерства образования и науки в сфере школьного образования — повысить его КПД, полностью пересмотреть и разгрузить учебные программы и до конца 2023 года ввести новый перечень школьных предметов. Не будем сейчас говорить о возможной “оптимизации” арменоведческих предметов.

В частности, предмета “История армянской церкви”, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и педагогов. Последние восприняли эту инициативу как стремление вообще исключить данную дисциплину из школьной программы. Более предметно степень опасности можно будет обсудить и оценить после появления новых пересмотренных программ и изучения их содержания. Зато уже более ясной стала официальная позиция министерства образования и науки в плане другого, попавшего “под раздачу” предмета — “Шахматы”, который, напомним, был введен в обязательную школьную программу при прежней власти. 22 февраля этой теме было посвящено совещание, которое провел министр образования и науки Араик Арутюнян с рабочей группой, изучавшей степень эффективности внедрения предмета “Шахматы” в школе.

Совещание прошло в Армянском государственном педагогическом университете им. Х.Абовяна. На встрече также присутствовали основатель и директор Академии шахмат Армении Смбат Лпутян, сотрудники Управления общего образования Министерства образования и науки РА, специалисты педагогического университета. Как отметил А.Арутюнян, цель встречи — обсуждение проблем, возникших в процессе преподавания этой дисциплины и повышение эффективности преподавания. Министр отметил, что он сторонник преподавания в школе предмета “Шахматы”. При этом со стороны родителей был озвучен ряд проблем, которые обязательно нужно принять во внимание. В частности, недовольство родителей связано с тем, как оценивается предмет и сложностью домашних заданий. Министру были представлены результаты исследования, проведенного Научно-исследовательским институтом “Шахматы” Педагогического университета.

Эффективность внедрения предмета специалисты начали изучать с 2012 года — параллельно с внедрением его в школьную программу. Было проведено всестороннее исследование — как влияет обучение шахматам на мышление, поведение и успеваемость ребенка. По заверению специалистов, шахматы помогают развивать мыслительные способности учащихся, а также способствуют тому, что дети становятся более самостоятельными. Изучение этого предмета положительно отражается и на общей успеваемости школьников. Например, среди учащихся 2-4-х классов (обучавшихся и не обучавшихся шахматам) была проведена проверка их успеваемости по другим предметам. Выяснилось, что у школьников, обучавшихся предмету “Шахматы”, высокая успеваемость. Кроме того, по результатам опросов, проведенных среди учащихся 2-4-х классов, большая часть последних включила “Шахматы” в тройку своих самых любимых предметов. По мнению специалистов, проводивших исследование, основные проблемы, связанные с преподаванием этого предмета, обусловлены фактором учителей. Ранее опыта преподавания шахмат в школе не было: предмет изучали в кружках, как факультативное занятие. Руководители кружков, которые впоследствии стали преподавателями шахмат, не владели педагогическими и методическими навыками преподавания программного материала. Результаты выборочного опроса, проведенного среди порядка 1278 родителей, показали, что 70% родителей считают, что шахматы способствуют развитию логики. При этом часть из них недовольна предметом, так как домашние задания сложные, и им трудно помогать детям. Самостоятельно решать домашние задания по шахматам могут лишь 38% детей, 62% — обращаются за родительской помощью, а 29% родителей затрудняются помочь детям. Другое недовольство родителей связано с тем, что по шахматам ученики в основном получают более низкие оценки, чем по остальным предметам, и это в итоге отрицательно сказывается на средней оценке. Отметим также, что в ходе исследования родители представили отдельные предложения, в том числе относительно введения преподавания предмета с 3-го класса. И только 4 из всех опрошенных респондентов предложили убрать шахматы из школы.

В ходе встречи также было отмечено, что в данный момент ведется и ряд других исследований. Кроме того, включение предмета “Шахматы” в государственную образовательную программу вызвало интерес в международных профессиональных и научных кругах. Подводя итоги встречи, основатель и директор Шахматной академии Смбат Лпутян подчеркнул, что с самого начала целью введения предмета была не подготовка шахматистов, а содействие развитию логического мышления у учащихся. В свою очередь министр образования и науки РА Араик Арутюнян предложил, с учетом результатов опроса, предпринять шаги в направлении реформирования программы предмета. Так что на данный момент можно констатировать, что преподаванию такого нужного предмета, как шахматы в наших школах, ничего не грозит.