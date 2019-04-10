Общество Апрель 10, 2019 | Автор : admin

В американском университете Армении состоялся V ежегодный конкурс юношеского программирования Диджи Код, раскрывающий талантливых школьников, изучающих инженерию по всей территории Армении, и поощряющий их, чтобы из потребителей игр они превратились в Создателей. Диджи Код проводится с 2015 года. Генеральный спонсор Диджи Кода — компания Ucom, соорганизатор — Американский университет Армении.

Как сообщили в компании Ucom, в этом году на конкурс обратились более 300 участников из всех областей Армении и Джавахка. В финал вышли 55 из них из всех областей Армении. Впервые в Диджи Коде школьники соревновались не только по программам, созданным на языках Агуэс/Scratch и Криай/K-Turtle, но и с работами Python, написанными на языке программирования высокого уровня. Примечательно, что, в отличие от предыдущих лет, в этом году участники конкурса выступили с наиболее оптимальными решениями.

Победители получили денежную премию от компании Ucom. Американский университет Армении учредил денежную награду для руководителей школьников, удостоившихся победы.