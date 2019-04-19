Общество Апрель 19, 2019 | Автор : admin

Мэрия Еревана демонтировала в Кольцевом парке кафе, долгие годы находящееся в неухоженном состоянии. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

“Мы уже сообщали, что процесс возвращения общественных территорий в городе будет продолжительным. Сегодня мэрия Еревана демонтировала в Кольцевом парке кафе, долгие годы находящееся в неухоженном состоянии. Территория будет озеленена. Другие объекты Кольцевого парка инвентаризируются, по ним также, с учетом правовых регулирований, будут приняты соответствующие решения”, — написал Карапетян.