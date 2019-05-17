Общество Май 17, 2019 | Автор : admin

Главный архитектор Еревана Артур Месчян уверен, что проект “Старый Ереван” должен сдвинуться с места, поскольку невозможно в центре города долгое время оставлять недостройки. На встрече с журналистами Месчян заверил, что в этом году граждане увидят значительные изменения в связи с проектом.

Говоря о строительстве на рынке Фирдуси, Месчян отметил, что в Фирдуси еще есть нереализованные территории. Но, поскольку много людей вовлечено в эту программу, сроки строительства были отложены. Большие проблемы имеются и в связи с Кольцевым бульваром — “Там есть заброшенные кафе. С точки зрения закона, у нас должна быть возможность, чтобы довести до конца санитарную работу территории”, — добавил он.

По мнению главного архитектора Еревана, пустырь на территории Музея-Фонда Гафесчян — эта территория уже несколько лет находится в недостроенном состоянии, — должен быть закрыт как можно скорее. “Сейчас существует проблема собственности, и самое трудное — найти того, с кем мы будем вести переговоры. Если собственники территории не будут осуществлять строительство, пусть продадут ее, и мы сможем найти застройщиков, которые завершат строительство Каскада”, — сказал он, и добавил: — “Застройщик, который возьмет на себя это строительство, должен сделать и реставрацию верхней площадки и Монумента, чтобы что-то дать городу”.

На территории около 9,8 га, прилегающей к комплексу Каскад, предоставленной в 2002г. Музею-Фонду Гафесчяна, фонд в 2005 году начал строительство “Общественного и культурного комплекса” — нового центра искусств. На основе соответствующей градостроительной документации в 2007 году Музею-Фонду Гафесчяна был выдан проект по застройке и благоустройству территории, прилегающей к комплексу Каскад, и были начаты строительные работы “Общественного и культурного комплекса” — центра искусств. Однако из-за финансовых проблем строительные работы не были завершены.

Коснувшись незаконного строительства, А.Месчян заметил, что объемы его сократились. “Наконец, люди начали понимать, что все наблюдают и держат это в поле зрения”, — сказал он, заверив, что все, осуществляющие незаконное строительство, в конце концов попадут в поле зрения и будут иметь проблемы. — Не стройте незаконно, потом разрушите это своими же руками, обращайтесь к нам, и мы по возможности будем выдавать вам разрешение на строительство”, — призвал Месчян.

Коснувшись самой животрепещущей для ереванцев проблемы — транспортной, — главный архитектор столицы заверил, что программы по строительству новой станции метрополитена и канатной дороги от Нор Норка к центру находятся в процессе. В частности, проектные работы новой станции метро “Ачапняк” будут завершены до января, а с начала следующего года начнутся строительные работы.

“Вообще, метрополитен — довольно сложная по своей технологии система, и мы работаем с различными специалистами, чтобы уточнить все нюансы, связанные с этой программой”, — сказал он, добавив, что строительство канатной дороги из центра в Нор Норк по возможности облегчит транспортный коллапс.

Канатная дорога протянется со второго массива Нор Норка до территории бывшего политехнического института. Мы считаем, что с помощью этой программы будет решено достаточно проблем, в дальнейшем будет и направление к парку Победы. Эту программу также финансирует застройщик. Сейчас мы больше занимаемся дипломатией, чем архитектурой”, — добавил он.