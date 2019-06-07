В условиях глобального снижения темпов роста экономики, Евразийский экономический союз демонстрирует экономический рост, а Армения показывает максимальные показатели роста на евразийском пространстве. Такое мнение высказала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян в ходе ежегодного бизнес-форума “ЕАЭС: Армения -Сотрудничество”, прошедшего в минувшие выходные в курортном городе Цахкадзор.

Организаторами юбилейного, пятого по счету, форума выступили Торгово-промышленные палаты Армении, России, Беларуси, Национальная палата предпринимателей Казахстана “Атамекен”, Всероссийский конгресс Киргизии и компания “Ивентцентр”. Нынешнее мероприятие было посвящено основным достижениям ЕАЭС за последние пять лет с момента его создания. И одновременно представители бизнес-сообщества, правительства и эксперты обсуждали на этой площадке новые возможности и вызовы, стоящие сегодня перед ЕАЭС.

Оценивая уровень сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, председатель Торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саркисян отметил, что оно продвигается довольно успешно и весьма динамично. Положительные изменения, по его словам, наблюдаются по всем направлениям, что способствует более полному раскрытию экономического потенциала государств-членов.

Торговый же представитель России в Армении Андрей Бабко заметил, что доля взаимной торговли стран ЕАЭС с Арменией составила 27%. А это порядка двух миллиардов долларов, из которых подавляющая часть (около 96,7%) приходится на двусторонний оборот с Россией. Далее следует Беларусь, с долей в 2,5%, а затем Казахстан и Киргизия, обеспечивающие порядка 0,7% и 0,1% в товарообороте Армении со странами ЕАЭС. “Таким образом, Россия остается главным экономическим партнером Армении как на пространстве ЕАЭС, так и на международном рынке. При этом взаимный товарооборот за четыре года на евразийском пространстве увеличился на 40%, а экспорт Армении на рынок стран ЕАЭС возрос в 2 раза”, — в цифрах обрисовал ситуацию торгпред РФ в РА.

Сотрудничество не только в росте товарооборота

То, что практически во всех странах евразийского пространства наблюдается рост экономики — это, конечно, важный результат. Однако, полагает член Коллегии ЕЭК Карине Минасян, ожидания от сотрудничества в рамках ЕАЭС между странами сводятся не только к росту объемов товарооборота, но и “реальных кооперационных связей, реального взаимодействия в промышленности и развития экономики за счет более эффективного сотрудничества”.

Одним из таких факторов, способствующих росту конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС в долгосрочной перспективе, является цифровизация экономики, которая, по мнению участников форума, должна осуществляться в приоритетном порядке. Весь вопрос в том, что совместными усилиями можно создать более благоприятные условия для цифровой трансформации. Тем более, что, по разным оценкам, реализация цифровой повестки в рамках ЕАЭС обеспечит дополнительный прирост ВВП до 1% в год. Заодно появится возможность ежегодно экономить порядка 50 млрд долларов за счет устранения нормативно-правовых барьеров в отношениях между государствами-членами Союза.

Основной акцент поставлен на цифровизацию евразийского товарооборота. Предстоит создать собственную инфраструктуру для того, чтобы вся добавленная стоимость, создаваемая в цифре, оставалась у предпринимателей стран Союза, плюс налоги поступали бы именно в их бюджеты. Но дело в том, что большинство стран евразийского пространства — маленькие. И им сложно будет сделать глобальные или региональные продукты, поскольку на старте проекта вход на рынок достаточно дорогой. Поэтому главная идея в том, чтобы объединить усилия и компетенции всех стран ЕАЭС и за счет этого прийти к сокращению расходов, снижению рисков для всех участников рынка и к подтягиванию разных стран на один уровень цифровизации по конкретным проектам.

Цифровые коридоры сократят транспортные издержки

Сейчас на площадке ЕАЭС обсуждаются вопросы, связанные с введением прослеживаемости товаров через электронные цифровые пломбы. Этот проект нацелен на то, чтобы обеспечить грузам беспрепятственное преодоление таможни.

“Например, если пломбу на груз поставили таможенные органы Армении, то на КПП “Верхний Ларс” этот груз уже не будет останавливаться. В итоге, отслеживание через электронные механизмы существенно упростит таможенный, ветеринарный, транспортный, фитосанитарный надзоры”, — вкратце обрисовала новый механизм министр ЕЭК Карине Минасян.

Создание цифровых транспортных коридоров, продолжила она, способствует формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС. Это один из “кирпичиков” в цифровой трансформации экономики, который необходим для реализации транзитного потенциала Союза. Кстати, единая экосистема несет и ряд других эффектов. Она позволит усовершенствовать контрольно-надзорные функции на транспорте, снизить административные барьеры, улучшить окупаемость инфраструктурных проектов, плюс повысить эффективность, доступность и безопасность транспортных услуг, снизив их себестоимость.

Дело в том, что взаимодействие бизнеса с государственными контролирующими органами ведется сейчас, как правило, в бумажной форме. Цифровые механизмы планирования и управления перевозками зачастую внедряются на уровне отдельных компаний и довольно хаотично. Такой расклад приводит к отсутствию взаимовыгодного формата взаимодействия с глобальными международными операторами по управлению логистическими потоками, а также с товаропроизводителями, грузоотправителями и грузополучателями. Результатом этого, по словам г-жи Минасян, является сравнительно невысокая коммерческая привлекательность и конкурентоспособность сервисной среды для логистики, перевалки, не говоря уже об отсутствии прозрачности процедур организации, осуществления и контроля перемещения товаров.

Что касается конкретно Армении, то внедрение электронных механизмов позволит местному бизнесу значительно сократить транспортные расходы. По предварительным подсчетам, в рамках проекта по цифровым транспортным коридорам можно обеспечить сокращение транспортных издержек армянского бизнеса до 40% благодаря введению электронных систем.

Бизнесу пора готовиться

Еще одним “кирпичиком” в цифровой трансформации экономики евразийского пространства может стать маркировка товаров. В начале февраля прошлого года главами правительств стран Союза было подписано соответствующее Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а в середине весны этого года оно уже вступило в силу. Наряду с этим недавно главы стран Союза подписали еще одно Соглашение, касающееся механизмов прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Главная цель этого документа — подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Союза на территорию другого и заодно предотвращение уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.

В основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров путем создания в каждой из стран Союза информационной системы. При этом сведения, необходимые для прослеживаемости, будут аккумулироваться системой из товаросопроводительных документов.

“Россия уже объявила, что с 1 июля текущего года на некоторые товары, в частности, табак, медицинские изделия и обувь маркировка будет вводиться на территории РФ. Причем маркировка с элементами прослеживаемости. Это означает, что каждый вид товара для того, чтобы попасть на рынок России, должен быть оцифрован, получить соответствующий номерной знак. Будут, конечно, переходные периоды. Но очень важно, чтобы бизнес уже начинал готовиться, потому что Россия выходит на цифровые виды контроля”, — обращаясь к предпринимателям, отметила член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК.

Цифровая маркировка, по сути, позволит прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм, как полагают в ЕЭК, дает определенные преимущества и самому бизнесу. Ведь, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка.