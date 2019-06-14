Общество Июнь 14, 2019 | Автор : admin

Столица Республики Армения Ереван, Ширакская и Арагацотнская области с сентября перейдут на всеобщее инклюзивное образование.

Мы постепенно в разных областях шаг за шагом переходим к инклюзивному образованию. В прошлом году мы совершили этот переход в Армавирской области. Инклюзивное образование является одним из главных направлений нашей политики, и с сентября этого года планируется, что Ереван, Ширакская и Арагацотнская области полностью перейдут на инклюзивное образование”, — сказал Арутюнян. “Декларация Саламанки”, подписанная правительствами 92 стран и 15 международными организациями в 1994г., установила, что каждый ребенок имеет образовательные особенности и фундаментальное право на образование. Согласно этой декларации, образовательные программы должны быть разработаны и реализованы с учетом этих особенностей. Идея инклюзивного образования появилась в Армении спустя 11 лет после подписания декларации в 2005 году, лишь когда был принят соответствующий закон.