Общество Июнь 14, 2019 | Автор : admin

Делегация Панармянских игр прибыла в Киликию с особой миссией. В армянской церкви Сурб Аствацацин в селе Вагыф у подножия горы Муса предводитель церкви Св. Вардананц в Константинополе отец Татул Анушян впервые отслужил литургию за успешный старт и ход Панармянских игр.

После честь зажечь факел Панармянских игр от зажженных в церкви свечей была предоставлена одному из основателей игр американскому благотворителю Альберу Бояджяну. По мнению Роланда Шарояна, эта церемония в очередной раз подтверждает, что армянский народ в каком бы уголке мира ни находился, его коллективное сознание посредством единства будет направлено на сохранение и развитие родины. “Жизнь показала, что, все, что мы потеряли, мы потеряли в результате раскола, и сейчас самое время, чтобы обратиться к себе и быть действительно требовательными и добиться хотя бы минимального восстановления утраты”, — отметила депутат парламентской фракции “Мой шаг”Тагуи Товмасян.

Все другие подробности победного шествия с зажженным огнем до вершины Муса-Дага будут продемонстрированы на церемонии открытия Панармянских игр. Член исполкома Всемирного комитета Панармянских игр Перч Галаджян в связи с зажжением Факела и произошедшим событием сказал: “Сегодня нам посчастливилось увидеть торжественную церемонию зажжения факела. Это поколение является хозяином этой инициативы и на данный момент сохранения армянского этноса”.

Делегация Панармянских игр посетила также крепости исторической Киликии — крепость царя Левона Второго и цитадель Сиси.

VII Панармянские игры в этом году состоятся в августе. Церемония открытия состоится 6 августа в Степанакерте.