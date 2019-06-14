Общество Июнь 14, 2019 | Автор : admin

Любители отдыха на озере Севан с 14 июня могут воспользоваться услугами электрички ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” маршрутом Алмаст (Ереван) — Шоржа. Сезонный пригородный электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Электропоезд со станции Алмаст, которая расположена рядом с одноименным заводом в административном районе Канакер-Зейтун, отбывает в 08:30, прибытие на станцию Севан — в 10:28, Шоржа — в 11:28. В обратном направлении электропоезд со станции Шоржа отправляется в 17:00, со станции Севан — в 18:00 и прибывает в Ереван в 20:00.

Стоимость билета в одном направлении составляет: 600 драмов до станции Севан и 1 000 драмов до станции Шоржа.

Электропоезд до станции Шоржа (Севан) назначается на ЮКЖД каждый летний сезон для создания более комфортных условий поездки для отдыхающих, а также для разгрузки транспортных развязок в направлении Ереван-Севан.