Общество Июль 10, 2019 | Автор : admin

“Активный гражданин” (activecitizen.am) электронная площадка даст возможность гражданам поделиться с мэрией Еревана своими идеями, новыми проектами о том, каким граждане хотят видеть будущее Еревана. Об этом на пресс-конференции заявил вице-мэр Еревана Сергей Арутюнян. Он отметил, что из бюджета мэрии Еревана для реализации идеи программы activecitizen.am на электронной платформе было выделено 500 млн драмов.

“Мы создаем платформу, на которую наши граждане после регистрации смогут направлять в мэрию свои идеи, программы и проекты, мы их будем разрабатывать и размещать на сайте. Именно на сайте наши граждане будут голосовать за них. Те проекты, которые получат наибольшее количество голосов, будут реализованы мэрией Еревана”, — сказал Арутюнян. Вице-мэр отметил, что было сделано все, чтобы платформа была максимально понятной и легкой. “Это платформа для передачи идей, которая вытекает прямо из идеи демократии. Это было одно из наших предвыборных положений”, — сказал Арутюнян, добавив, что максимальная стоимость проекта может составить 30 млн драмов.

Благодаря платформе “Активный гражданин”, жители Еревана получат возможность улучшить свое сотрудничество с муниципалитетом, делая город более комфортным и привлекательным. В то же время, платформа предложений для мэрии Еревана — это система сбора волнующих граждан проблем и единый поиск решений.

Заметим, что на днях, не дожидаясь задействования какой-либо программы, активные граждане столицы решили привлечь внимание мэрии к самой актуальной для ереванцев проблеме — вывозу мусора. Вернее — невывозу. В течение последних 10-11 месяцев Ереван утопает в бытовых отходах — пакеты с мусором так долго остаются в уличных контейнерах, что по столице уже бытует байка: с некоторыми из них прохожие, якобы, уже здороваются, как со старыми знакомыми.