Общество Июль 10, 2019 | Автор : admin

Ключи от новых квартир получили 83 семьи, проживающие в аварийных домах 4-й степени по адресу 4-й тупик ул. Арцаха, 8 и 10. Еще 59 семей получили решения мэра Еревана и Совета старейшин о предоставлении в безвозмездное пользование квартир в новом здании, строящемся по адресу: ул.Мисакяна, 3.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Еревана, до основного переселения семьи, проживающие в аварийных домах, будут жить в арендованных мэрией квартирах.

Поздравив семьи, мэр Еревана Айк Марутян отметил, что сложный, длительный и затянувшийся процесс завершен, в результате сегодня 142 семьи получили возможность жить в благополучных и комфортных условиях. “На протяжении десятилетий наши сограждане жили не только в неблагоприятных, но и опасных для жизни условиях. За эти годы некоторые из них потеряли доверие и веру в то, что когда-нибудь переедут в новые квартиры. Но, слава Богу, сегодня мы с уверенностью можем сказать, что вместе с жителями нашли оптимальное решение данной проблемы”, — отметил мэр, выразив благодарность всем тем, кто принимал участие в реализации данного проекта.

После церемонии вручения ключей мэр Еревана побывал в здании по адресу: ул. Шинарарнери, 15 и лично ознакомился с условиями новых квартир. Айк Марутян еще раз поздравил жителей с новосельем, пожелав им дальнейших успехов. Все квартиры сдаются жителям под ключ.

Мэр А.Марутян заверил, что данная социально значимая программа будет носить продолжительный характер.