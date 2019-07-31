Общество Июль 31, 2019 | Автор : admin

В рамках объявленной политики по облегчению школьных портфелей в новом учебном году ряд учебников будет в двух томах.

Как сообщил начальник управления общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Ашот Аршакян, с 1 сентября 48 наименований учебников будут иметь два тома: в частности, Родной язык — второй класс, Математика — второй класс, Русский язык — третий класс, Родной язык — четвертый класс, Английский, Французский, Немецкий — четвертый класс и т.д. Во всех классах есть пересмотренные учебники. “Было принято решение учебники, срок переиздания которых истек, разделить на две части. В результате вес учебников уменьшится, и детям не придется брать в школу тяжелые учебники. В прошлом мы получали много жалоб по этому поводу, и сейчас эта проблема постепенно будет решаться”, — сказал Ашот Аршакян.

Представитель министерства сообщил также, что разделение учебников на две части не носит механического характера. Перед этим вопрос обсуждался с издателями, авторами. Оглавление, ответы, приложения будут сохранены в конце учебника в обоих томах. В содержании самих учебников изменений не произошло, они не пострадали в качественном плане.

Касаясь проблемы учебников, Ашот Аршакян отметил, что в настоящее время в министерстве осуществляется большая программа и содержательных изменений учебников. Пересматриваются предметные программы и критерии, исходя из них изменятся и учебники. “Учебники не соответствуют современным требованиям, долгие годы не менялись, они очень академичны, есть проблемы со сложностями предложений, есть различные вопросы, связанные с особенностями детей, они пересматриваются”, — сказал А.Аршакян.

Весь этот процесс включает также и пересмотр процесса переподготовки учителей. В настоящее время министерство направило в правительство проект закона, по которому на данном этапе приостанавливается переподготовка учителей. Проблема в том, что после изменений стандартов и программы будет установлен другой уровень переподготовки с новыми подходами и новым содержанием.