Сурб Аствацацин передана духовному предводительству ВС

Июль 31, 2019  |   Автор :   |   Общество

В день чудесного Преображения Иисуса Христа, 28 июля, состоялось освящение  церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин) в Канакере. Церковь не действовала уже  много лет. Церковь Святой Богородицы, освященная под руководством Католикоса Всех Армян, была передана духовному предводительству  Вооруженных сил.

Как  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, в священной церемонии освящения присутствовали министр обороны Давид Тоноян, начальник штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители духовенства и Вооруженных сил.

Чин освящения  отслужили представитель Араратской  епархии, архиепископ Навасард Кчоян и духовный  предстоятель Вооруженных сил,  Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян.


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