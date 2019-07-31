Общество Июль 31, 2019 | Автор : admin

В день чудесного Преображения Иисуса Христа, 28 июля, состоялось освящение церкви Святой Богородицы (Сурб Аствацацин) в Канакере. Церковь не действовала уже много лет. Церковь Святой Богородицы, освященная под руководством Католикоса Всех Армян, была передана духовному предводительству Вооруженных сил.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, в священной церемонии освящения присутствовали министр обороны Давид Тоноян, начальник штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Артак Давтян, высокопоставленные представители духовенства и Вооруженных сил.

Чин освящения отслужили представитель Араратской епархии, архиепископ Навасард Кчоян и духовный предстоятель Вооруженных сил, Его Преосвященство епископ Вртанес Абрамян.