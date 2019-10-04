Общество Октябрь 04, 2019 | Автор : admin

Центральный банк Армении 2 октября ввел в обращение серебряную памятную монету “Год кавказского леопарда”.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ Армении, на лицевой стороне (аверсе) монеты “Год кавказского леопарда” — герб Армении и панорама государственного заповедника “Хосровский лес”. На оборотной стороне (реверсе) изображен кавказский леопард на фоне государственного заповедника “Хосровский лес” и выгравирована надпись Panthera Pardus Ciscaucasica. Номинальная стоимость монеты весом 33,6 г. и диаметром 40,0 мм, изготовленной из металла и серебра 925 пробы — 1000 драмов. Автор эскизов — Арам Урутян.

Монета отчеканена на Королевском монетном дворе Нидерландов тиражом 700 штук.