Беспрецедентные в регионе светозвуковые фонтаны

Общество Октябрь 18, 2019 | Автор : admin

В Ванадзоре состоялось испытание светозвуковых фонтанов, которые беспрецедентны во всем регионе. Финансирование их строительства осуществлено на средства правительства РА и администрации Ванадзора. Об этом на своей странице в Facebook написал и представил видеоматериал мэр Ванадзора Мамикон Асланян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook написал, что тот эффект, который был получен в Гюмри, будет и в Ванадзоре: “26 октября — День Ванадзора. Мы все идем к лучшему. Этот эффект мы поочередно будем иметь во всех городах”, — отметил премьер.