Детский праздник в Первопрестольном Эчмиадзине

Общество 26 декабря, 2019 | Автор : admin

По приглашению Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго по случаю праздников Нового года и Святого Рождества вечером 25 декабря Первопрестольный Святой Эчмиадзин посетили воспитанники Центра содействия детям с синдромом Дауна “Аревнер” (“Солнышки”), дети с особыми потребностями детского дома “Мари Измирлян”, члены организации “Джермик анкюн” (“Теплый уголок”), достигшие 18 лет, обладающие умственными и физическими ограничениями и воспитанники Аргавандского детского дома “Дети из необеспеченных семей”, находящегося под патронатом церкви Св. Саркиса во главе с духовными служителями Араратской патриаршей епархии, владыкой О. Абраамяном, преподобным Григором Ованнисяном, священником Григор Григоряном и др.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Первопрестола, в связи с посещением около 250 детей и юношей, их родителей и опекунов офис социальных услуг Первопрестола и “Айордац Тун Грач и Сюзан Туфаян” организовали торжество, на котором присутствовал и Католикос Всех Армян, разделивший радость детей.

В конце церемонии достопочтенный отец Преподобный Маркос Мангасарян, преподобный Григор Ованнисян и священник Григор Григорян выразили глубокую благодарность Патриарху Армении за заботу о детях, нуждающихся в особой заботе, и за их веселый отдых.

Ответственный Центра содействия детям с синдромом Дауна “Аревнер” отец Григор выразил благодарность Его Святейшеству, сообщив участникам торжества, что недавно Первопрестол для деятельности центра в Ереване выделил необходимую территорию.

Затем Католикос Всех Армян Гарегин Второй передал всем присутствующим свое отцовское благословение и добрые пожелания, поздравив с наступающими праздниками и пожелав с оптимизмом устремить взгляд на Новый год с верой в то, что Бог благословит их жизнь.

“По этому прекрасному поводу хочу выразить слова признательности тем родителям и опекунам, которые с любовью, обязательством, духом жертвенности и высоким сознанием прилагают все усилия, чтобы подарить нашим детям радость и полноценную жизнь”, — сказал Его Святейшество, подчеркнув важность работы с такими детьми.

Верховный Патриарх высоко оценил священников, которые в своей пастырской миссии уделяют личное внимание детям, нуждающимся в особом уходе, и их семьям, своей работой стараясь укрепить их веру и дух оптимизма. Его Святейшество благословил также и организаторов и участников этого прекрасного мероприятия.

Пожелав доброго Нового года всем детям, их родителям и семьям, армянский Пастырь попросил Небесного Господа, чтобы дары Святого Рождества украшали их жизнь. “Знайте, что церковь всегда с вами. Всегда направляйте свои шаги в церковь, где дается благословение, где через веру в Бога и силой веры совершается чудо. Мы уверены, что Бог в вашей жизни совершит эти чудеса”, — завершил армянский патриарх.

По окончании мероприятия Католикос Всех Армян благословил всех детей.