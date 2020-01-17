Общество 17 января, 2020 | Автор : admin

Эксперты из Москвы пришли к выводу, что у здания Dalma Garden Mall нет никаких проблем с конструкцией, которые могут стать поводом для беспокойства. Руководство Dalma Garden Mall также обратилось в государственные органы за письменным заключением.

“9 января в здании Dalma Garden Mall началась вибрация, в результате чего руководство эвакуировало клиентов и сотрудников в соответствии с правилами безопасности, после чего были проведены исследования для выявления проблемы.

МЧС опровергло версию о том, что вибрация могла быть вызвана землетрясением. Министерство градостроительства представило устный вывод о том, что вибрация была вызвана из-за неисправности системы вентиляции, и это не представляет опасности.

В то же время Dalma Garden Mall, будучи ответственной организацией, которая ценит жизнь людей больше, чем получение прибыли, провел с международными экспертами тщательное исследование этой области. По этому случаю были приглашены специалисты из Москвы.

Согласно устным выводам, данным вышеупомянутыми органами и специалистами, здание не имеет проблем с конструкцией. Dalma Garden Mall остается верным своим ценностям, руководство продолжит действовать в интересах своих клиентов и партнеров и возобновит нормальную деятельность в течение 7-10 дней после получения письменного заключения от государственных органов”, — говорится в сообщении.