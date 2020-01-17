На страже прав адвокатов

Общество 17 января, 2020 | Автор : admin

На заседании Совета Палаты адвокатов Армении был обсужден вопрос предотвращения/устранения препятствий, связанных с профессиональной деятельностью адвокатов, а также случаев угроз и оскорблений, звучащих в адрес адвокатов.

Члены Совета констатировали, что случаи препятствования профессиональной деятельности адвокатов продолжаются и часто сопровождаются оскорблениями, ругательствами и угрозами в адрес адвокатов.

Председатель Совета сообщил, что по этим вопросам неоднократно обращались к компетентным должностным лицам, в том числе предлагали криминализировать оскорбление адвоката в связи с его профессиональной деятельностью, однако до сих пор эта проблема не решена.

По предложению членов Совета, председатель Палаты адвокатов создаст рабочую группу под координацией члена Совета Гаяне Демирчян, с целью констатации и представления случаев, препятствующих профессиональной деятельности адвокатов в последнее время, а также угроз и оскорблений в адрес адвокатов.