Общество 22 января, 2020 | Автор : admin

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры РА в 2020 году осуществит пилотную программу, согласно которой для усовершенствования различных сфер государственного управления Республики Армения будут привлечены профессиональные специалисты из диаспоры.

В беседе с Арменпресс начальник управления армянских общин Европы офиса главного уполномоченного по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Карен Аванесян отметил, что цель программы — внедрить опыт и знания конкурентоспособных специалистов диаспоры в дело развития Армении, стимулировать сотрудничество Армения-Диаспора, способствовать “возвращению мозгов”.

“Мы заранее обратились в государственные органы. Все нуждаются в разных специалистах: экономистах, юристах, специалистах по информационным технологиям, социологах и т. д. Когда заявим о начале программы, в общинах диаспоры будет форма регистрации в режиме онлайн, где заявители смогут выбрать то рабочее место, которое захотят”, — сказал Карен Аванесян.

В рамках программы специалисты из диаспоры будут приглашаться, и работать в государственных органах Армении в направлении проведения отраслевых исследований, разработки и реализации соответствующих приоритетных программ, стратегий. К программе могут обращаться специалисты из диаспоры, имеющие степень магистра или более высокую степень.

Программа стартует с 1 июля 2020 года, и продлится 12 месяцев. Расходы на реализацию программы (в частности, авиабилеты в Армению и обратно, жилье) обеспечит офис главного уполномоченного по делам диаспоры.

“Эти специалисты будут оплачиваться, но это не будет зарплата, а расходы на повседневные нужды. Это хорошая возможность для тех, кто хочет внести свой профессиональный вклад в развитие Армении”, — сказал Карен Аванесян. Программа в этом году будет пилотной и пока рассчитана лишь на 20 человек.

Процедура отбора специалистов будет проводиться в два этапа. На первом этапе будут рассмотрены все заявления, на следующий этап пройдут только те, которые соответствуют требованиям программы. Окончательный выбор будет сделан посредством интервью.

“Далее в качестве работников они поступят в те государственные органы, которые представили вакантные места. Эту часть предоставляем ведомствам. Я думаю, это хорошая возможность не только для того, чтобы внести профессиональный свой вклад, но и прожить на родине целый год, познакомиться с условиями, понять, хотят ли они продолжать здесь свою деятельность или нет”, — добавил Карен Аванесян.

Заявление относительно программы главный уполномоченный по делам диаспоры распространит в ближайшее время.

Анна Гзирян