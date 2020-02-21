Скончался Ерванд Манарян

Общество 21 февраля, 2020 | Автор : admin

Ушел из жизни народный артист Республики Армения, выдающийся деятель армянского театра и кино, актер, режиссер и сценарист Ерванд Манарян.

Блестящим народным артистом, чьи персонажи обогатили армянское киноискусство и заняли незабываемое место в сердцах армянских зрителей, назвал Ерванда Манаряна премьер-министр Никол Пашинян в телеграмме соболезнования по случаю кончины знаменитого артиста. “Он был великим актером, сценаристом, режиссером, педагогом, который пользовался общенародной любовью и славой. Он был не только выдающимся деятелем искусства, но и активным гражданином Республики Армения, который много лет боролся за справедливость, всегда выражая свою четкую позицию.

Память об известном деятеле искусства, его творческой и гражданской деятельности останется в сердцах многих поколений армянского народа. От имени всего армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам творчества Манаряна”, — сказано в телеграмме премьер-министра Никола Пашиняна.

За свой почти 70-летний творческий путь любимый актер и режиссер оставил обширное художественное наследие, которое обогатило историю армянского театра и кино, а созданные им образы навеки вошли в сокровищницу мирового искусства. Ерванд Манарян снял ряд документальных и художественных фильмов (“Армянская миниатюра”, “Микаэл Налбандян”, “Киоск на платформе”, “Свет”, “Рождение лекарств”, “Вновь наступило лето”). Им написаны сценарии для фильмов “Тжвжик”, “Хозяин и слуга”, “Белые берега”, сыграны роли в ряде известных фильмов (“Невеста с севера”, “Хаос”, “Сват Моргана”).

Ерванд Манарян — обладатель званий Заслуженного (в 2003) и Народного (в 2018) артиста Республики Армения, лауреат премии “Артавазд” (2005).