В Масисе родился мальчик весом 5,5 кг

Общество 21 февраля, 2020 | Автор : admin

В медицинском центре города Масис 10 февраля родился мальчик весом 5 кг 500 г и ростом 60 см. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу медцентра в Фейсбуке.

“Чудо-новость из медицинского центра Масиса. В отделении акушерства и гинекологии чудесный мальчик-“гигант” — весом 5500 граммов и ростом 60 см”, — сообщает медцентр.

Медицинский центр Масис и весь коллектив отделения акушерства и гинекологии поздравили мать, жительницу города Масис Лусануш Самвелян.