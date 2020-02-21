В Масисе родился мальчик весом 5,5 кг
В медицинском центре города Масис 10 февраля родился мальчик весом 5 кг 500 г и ростом 60 см. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу медцентра в Фейсбуке.
“Чудо-новость из медицинского центра Масиса. В отделении акушерства и гинекологии чудесный мальчик-“гигант” — весом 5500 граммов и ростом 60 см”, — сообщает медцентр.
Медицинский центр Масис и весь коллектив отделения акушерства и гинекологии поздравили мать, жительницу города Масис Лусануш Самвелян.