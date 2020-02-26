Суд принял иск Грайра Товмасяна против Никола Пашиняна

Общество 26 февраля, 2020 | Автор : admin

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на судебно-информационную систему “Даталекс”. Товмасян требует извиниться за выражения, содержащие оскорбление, и опровергнуть содержащую клевету информацию.

Иск был подан 21 февраля. Дело будет вести судья Ереванского городского суда первой инстанции Гаянэ Хачатрян.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян заявил на пресс-конференции 25 января в Капане, что председатель Конституционного суда Грайр Товмасян предлагал ему свои услуги с мая 2018 года. В ответ на это Товмасян заявил, что если премьер-министр не предоставит достоверных доказательств того, что он предлагал свои услуги властям, то подаст в суд за клевету. Премьер-министр опубликовал фотографию ручки, которую Товмасян подарил ему на заседании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”, отметив: “В конце концов, я решил сохранить ее, как свидетельство самой необычной угодливости, которую я когда-либо видел”. После этой публикации председатель Конституционного суда Грайр Товмасян попросил своих адвокатов подготовить иск против премьер-министра Никола Пашиняна.