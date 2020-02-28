Первый студенческий турнир химиков

Общество 28 февраля, 2020 | Автор : admin

Подведены итоги студенческого турнира химиков. Победителем турнира была признана сборная PR команда Ереванского государственного университета и государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци.

Турнир был проведен по инициативе образовательного фонда “Айб”. Главным спонсором является Конверс Банк.

“Цель студенческого турнира — увеличить интерес молодежи к химии и привнести свой вклад в развитие этой отрасли науки в нашей стране и содействовать привлечению новых специалистов в самых разных областях. Новый турнир — это логическое продолжение общеармянского турнира молодых химиков, который уже 10 лет успешно проводится Фондом и нацелен на укрепление связи как с наукой, так и с рядом областей экономики в нашей стране”, — сказала исполнительный директор образовательного центра “Айб” Сона Кошецян.

Директор по развитию бизнеса Конверс Банк Артур Наапетян в свою очередь отметил, что в рамках программы корпоративной социальной ответственности и сотрудничества с образовательным центром “Айб” , банк уже третий год непрерывно является главным спонсором турнира по химии.

“В прошлые годы мы выступали генеральным спонсором общеармянского турнира молодых химиков, поддерживая также участие сборной Армении в международном турнире молодых химиков в 2019 году. Я уверен, что студенческие турниры химиков станут одной из самых долгожданных образовательных инициатив, не только способствуя росту интереса к химии среди студентов, но и станут своеобразным мостом между ними и потенциальными работодателями” — отметил он в своем слове.

Отметим, что в Армении студенческий турнир химиков проводился впервые, в нем участвовали команды из различных вузов, специализирующиеся в области химии.