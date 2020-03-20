Предпочли пройти карантин в стране пребывания

Общество 20 марта, 2020 | Автор : admin

Некоторые граждане Армении в Италии предпочли пройти 14-дневный обязательный карантинный режим в этой стране для предотвращения распространения коронавирусной болезни. Во время пресс-конференции, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись вопроса о том, почему около 150 граждан обратились в посольство Италии, а вернулись в Армению специальным рейсом 15 марта 63 гражданина.

Когда гражданам Армении в Италии сообщили, что они должны пройти 14-дневный режим обязательного карантина в Армении, большинство граждан предпочли не возвращаться в Армению. Были случаи, когда граждане предпочитали искать альтернативные способы возвращения на родину через третьи страны, но они также были подвергнуты обязательному карантинному режиму, когда прибыли в Армению, поскольку режим касается стран выезда, а не транзитных стран”, — сказала Нагдалян.