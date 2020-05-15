Нанотест, способный выявить коронавирус за полминуты

Общество 15 мая, 2020 | Автор : admin

Иранским ученым удалось создать тест-систему с использованием наноматериалов, с помощью которой коронавирус возможно выявить за полминуты, сообщило агентство Mehr.

Новинка была продемонстрирована в присутствии вице-президента Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари. По данным агентства, набор способен выявить наличие или отсутствие коронавируса в течение 30 секунд с точностью до 95%. Отмечается, что тест-система может выявить COVID-19 на начальных стадиях, а также другие вирусы.

Однако, как заявил Саттари, тест-система, произведенная компанией научных разработок в сфере нанотехнологий “Кимиа”, пока не прошла сертификацию.