Не убирать знаки, предупреждающие о минах

Общество 15 мая, 2020 | Автор : admin

Призывает Центр гуманитарного разминирования

В 64 странах, представляющих опасность мин, каждые 30 минут от мины страдает один человек. Об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования и экспертизы.

“В Армении есть 4 области, представляющие угрозу мин: Тавуш, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Сюник. Эти области считаются опасными зонами, но мины есть и в других районах. Сегодня на территории Армении проживает более 700 пострадавших от взрывов мин.

Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы ежегодно информируют около 10 000 человек. В эти дни, на фоне пандемии, охватившей мир, мы продолжаем осуществлять информационно-пропагандистскую работу, используя все возможности виртуального домена. В последнее время увеличились случаи разрывов мин и боеприпасов, оставшихся от войны, которые имели тяжелые последствия с летальными исходами. В связи с этим Центр гуманитарного разминирования и экспертизы призывает к бдительности. Еще раз призываем не убирать и не перемещать знаки, предупреждающие о минах, поскольку они имеют жизненно важное значение. При обнаружении мин или неразорвавшихся боеприпасов рекомендуется сохранять спокойствие. Если вы не одни, кричите и предупреждайте других о возможной опасности, если вы один, позвоните в соответствующие органы и подождите, пока специалисты не доедут до места нахождения.

Номер горячей линии ГНКО “Центр гуманитарного разминирования и экспертизы” — 0-8000-9000, МЧС-911, Полиции — 102.

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