Пандемия заставила перенести сроки

Объем и качество работ на ААЭС не пострадают

Планово-предупредительный ремонт на Армянской атомной станции (ААЭС) и соответственно ее остановка перенесены на 1 июля 2020 года. Изначально планировалось приостановить станцию 15 мая сроком на 65 дней. Однако пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы, в связи с чем было решено сдвинуть начало ремонтных работ на полтора месяца.

Дело в том, что в конце мая ожидалось прибытие в Армению российских специалистов, задействованных в процессе ремонтных работ на нашей станции. Но из-за закрытых границ в условиях чрезвычайной ситуации в стране их приезд к этому сроку обеспечить не удалось. Плюс к этому необходимо осуществить поставки необходимого оборудования, сырья и материалов, что также станет возможным после открытия границ. При этом, как заверил начальник управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Ашот Улиханян, перенос сроков работ, которые планируется завершить 3 сентября, никак не отразится ни на объеме, ни качестве планово-предупредительного ремонта ААЭС.

“Перенос работ согласован с “Оператором электроэнергетической системы” и утвержден так, что не должен создать дополнительной нагрузки на тариф электроэнергии”, — заверил г-н Улиханян.

На текущий год предусмотрено отремонтировать охладительные башни (градирни) на атомной станции, изношенность которых не позволяет станции достаточно охлаждаться.

Поэтому в летние месяцы ее рабочую мощность немного снижают для того, чтобы реактор не перегревался. Ремонт же башен и улучшение системы охлаждения позволит гораздо эффективнее использовать мощности станции, получая при этом больше электроэнергии.

В целом же запланированные работы по программе модернизации атомной электростанции в Мецаморе предусматривают мероприятия по увеличения КПД станции. В зависимости от сезона выработка электроэнергии на нашей станции сейчас колеблется в пределах 360-380 МВт, то есть максимум 200 МВт на один генератор. А после реконструкции и модернизации соответствующего оборудования, каждый генератор, по подсчетам специалистов, будет выдавать порядка 236 МВт, что увеличит суммарную мощность реакторной установки при одинаковом расходе топлива до более чем 460 МВт.

Уже в этом году Мецаморская атомная станция даст намного больше электричества, чем в прошлом. Старые генераторы здесь уже заменены новыми, которые дают больше электричества из того же объема топлива. Благодаря этому, если за 2019 год станция направила в сеть чуть больше 2 млрд киловатт-часов электричества, то в 2020 году готовится дать уже 2,5 млрд.

В итоге, по подсчетам экспертов, наша страна сможет получить дополнительные 500 млн киловатт-часов более дешевой электроэнергии, что позволит покрыть недобор с Воротанского каскада ГЭС, который в этом году остановится на усиленный ремонт. Благодаря возникшему излишку на ААЭС можно будет произвести меньше электроэнергии на тепловых станциях, где ее стоимость дороже. Тем самым, снизится нагрузка на тариф электроэнергии. Но главное, этот эффект будет носить не разовый, а постоянный характер, позволив в перспективе расплатиться с кредитом на ремонт станции.