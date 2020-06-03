Экосистема будущего

Для внедрения технологий пятого поколения в Армении необходимо развитие цифровой экономики

На фоне пандемии коронавируса одной из самых обсуждаемых тем во всем мире стала 5G-система сотовой связи пятого поколения. Пользователи интернета начали чуть ли не соревноваться, кто больше “экспертных” заключений выложит относительно вредоносности этой сети. Не отстала от нынешних тенденций и наша страна, причем настолько, что местные операторы связи телекоммуникационные компании Beeline, Ucom и МТС Армения вынуждены были выступить с единым заявлением.

“Мы вынуждены констатировать, что в последнее время наблюдается активный оборот антинаучных материалов по поводу сети 5G, которые не соответствуют действительности. Считаем необходимым проинформировать, что в Армении имеются исключительно сети 2G, 3G, 4G и 4G+/LTE Advanced, для каждой из которых Комиссия по регулированию общественных услуг Армении предоставила операторам мобильной связи соответствующие полосы частот. Эта информация открыта и доступна. Работы по переоснащению и расширению ведутся исключительно на сетях 2G, 3G, 4G и 4G+/LTE Advanced”, — пояснили операторы связи.

Заодно призвали воздержаться от распространения не соответствующей действительности, неуточненной, научно необоснованной информации, вызывающей неоправданную тревогу среди граждан, а также провокационных заявлений, представляющих угрозу имуществу компаний-операторов

В случае же дальнейшего распространения заявлений, содержащих угрозу и провокацию, компании-операторы мобильной связи Армении заявили, что будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Учитывая, однако, что тема по-прежнему находится в категории самых обсуждаемых, мы попытались выяснить, что вообще подразумевают под технологиями 5G и насколько в Армении возможно их внедрение.

Масштабным инвестициям нужен спрос

Прошло всего лишь несколько лет с тех пор, как на экранах наших смартфонов появилось обозначение 4G, ставшее прогрессивным стандартом связи, в развитие которой операторы до сих пор вкладывают колоссальные средства. Однако технологии идут вперед семимильными шагами и теперь уже в актуальной повестке сеть 5G, которая, как ожидается, обеспечит сверхвысокую скорость передачи данных вне зависимости от объема и сложности контента. Что это позволит сделать? Если раньше в режиме реального времени было невозможно обрабатывать большие массивы данных, то теперь это становится возможным со сверхскоростным 5G. Впрочем, эксперты полагают, что простым абонентам такой стандарт просто не нужен, а вложения в него — пока нереалистичны в Армении.

“На самом деле 5G — это общая экосистема, которая подразумевает комплекс различных модулей отдельных экосистем экономики. Поэтому не надо рассматривать внедрение этой сети, как во всем мире, так и в Армении исключительно в контексте размещения антенн”, — отметил в беседе с нами эксперт в сфере информационных технологий, директор фонда “АРМИКС” Ваан Овсепян.

Наша страна, продолжил он, пока что довольно далека от внедрения этой системы, поскольку связь пятого поколения прежде всего востребована для развития интернета вещей, умных городов и сервисов для бизнеса. У нас в этом плане предстоит еще много работы, чтобы развить подобные направления. Кроме того, для внедрения системы 5G потребуются довольно масштабные инвестиции, которые, по мнению нашего собеседника, в ближайшие два-три года пока нереалистичны.

Ведь для внедрения подобных систем потребуется размещение сотен, а то и тысяч антенн. А это большие финансовые ресурсы, для окупаемости которых в первую очередь нужен соответствующий спрос на сверхскоростной интернет. Имеющийся же на сегодня спрос, как отмечает г-н Овсепян, вполне возможно обеспечить за счет оптико-волоконной связи. И лишь после того, как местная экономика выйдет на следующий уровень цифровизации, можно будет уже говорить об эффективном внедрении в стране технологий пятого поколения, которые также требуют наличия оптико-волоконной связи не только в Ереване, но и в регионах.

Дело не только в инфраструктуре

Если говорить о степени доступности интернета в Армении, то в стране на сегодня действует порядка 160 интернет провайдеров, из которых более 100 работают также за пределами Еревана. Практически во всех наших населенных пунктах как минимум в лице одного оператора есть фиксированная связь и широкополосный интернет. При этом, в стране стопроцентная доступность 3G связи, а также на 88% обеспечена доступность 4G+ технологий. Что касается оставшихся 12%, то ранее был проведен тендер и выигравшая его компания МТС намерена покрыть эту часть для полного обеспечения доступности 4G+.

Вопрос в том, что прибыльность местных операторов связи в условиях, когда значительная часть телефонных звонков перешла в такие сервисы как WhatsApp, Viber, Facebook, неуклонно сокращается, а тарифы на услуги мобильных операторов не растут. При все этом за последние 10 лет телекоммуникации были если не единственной, то одной из очень немногих отраслей, где цены не росли, а наоборот, постоянно снижались. Поэтому осилить большие инвестиции для внедрения сети 5G усилиями одной лишь компании будет довольно сложным делом.

Возможно ли при таком раскладе объединение возможностей местных операторов и совместное использование их ресурсов, тем более, что два мобильных оператора — Ucom и компания “Веон Армения”, действующая под брендом “Beeline”, уже заявили о готовящемся слиянии. В самих компаниях неоднократно отмечали, что консолидация операций поможет извлечь экономию от масштаба за счет управления единой сетевой инфраструктурой. В результате средства, которые ранее обе компании тратили на покупку инфраструктурной техники, можно направить на внедрение новых технологий.

Подобное развитие событий, по словам г-на Овсепяна, вполне могло бы оказать свое воздействие на эффективность осуществляемых компаниями расходов, поскольку компания “Веон Армения” имеет довольно развитую инфраструктуру подземных каналов связи. Правда, в плане оптики ее инфраструктура не столь развита, но тут уже можно будет использовать возможности Ucom.

“Однако все это больше будет направлено на улучшение качества связи и в целом предоставляемых компаниями услуг путем развития и расширения сети 4G+. Но если речь идет о внедрении технологий пятого поколения, то здесь вопрос не столько в наличии соответствующей инфраструктуры, сколько в развитии общей экосистемы, которую можно рассматривать в рамках развития в Армении цифровой экономики. Тем более, что сейчас Министерство высокотехнологической промышленности активно занимается этими вопросами. На данный момент в ведомстве ведутся работы по разработке стратегии и плана действий по развитию в Армении цифровой экономики. Лишь в этом случае можно будет говорить о возможном внедрении у нас сети 5G, поскольку без цифровизации экономики наличие таких технологий становится бессмысленным”, — заключил эксперт в сфере информационных технологий.