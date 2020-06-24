Абрикосов будет мало

Но сельчане готовы реализовать по ценам ниже прошлогодних

Наряду с остальными сферами местной экономики, в сельском хозяйстве вследствие коронавируса также возникли серьезные проблемы. С такой оценкой выступил на днях в ходе обсуждений в Клубе экономических журналистов эксперт по сельскому хозяйству Гарник Петросян, добавив, что свое негативное воздействие оказали также природно-климатические условия.

Как следствие, продолжил он, в этом году урожай абрикосов уступает по объему и качеству прошлогодним показателям. В итоге, для импорта будут пригодны лишь 20 тыс. тонн качественных абрикосов из общего урожая в 50-55 тыс. тонн, а оставшаяся часть не будет иметь высокого товарного качества. Наряду с этим ожидается также низкий урожай персиков и черешни. Однако, пояснил эксперт, эти данные являются лишь общей оценкой ситуации.

То, что нынешний год оказался крайне неблагоприятным для абрикосов, подтвердил в беседе с нами и глава общины Аруч Арагацотнской области Баграт Мартиросян. В этом селе насчитавается около 340 фермерских хозяйств, которые в основном занимаются возделыванием виноградных и абрикосовых садов. Последних здесь более 40 гектаров, но обильные весенние осадки помешали опылению деревьев, сведя на нет усилия и огромные затраты сельчан.

“Абрикосов нет по всей Арагацотнской области. Не лучше ситуация в Армавире и в Арарате, хотя, в некоторых селах там все же будет какой-то урожай. Так что говорить сейчас об экспорте абрикосов просто бессмысленно”, — с сожалением констатировал наш собеседник.

Правда, в Араратской долине ситуация чуть лучше. К примеру, в общине Двин Араратской области насчитывается свыше 180 га плодовых садов — абрикосы, персики, сливы, яблоки. Из них только на абрикосовые деревья приходится примерно 60-80 га. Сказать, что урожая совсем нет, нельзя. Хотя, весенние дожди и тут существенно попортили картину. И все же глава общины Арцрун Абраамян надеется, что не все потеряно.

“Мне трудно сказать, сколько урожая абрикосов соберем в этом году с одного гектара, потому что есть деревья, на которых довольно много плодов, а на других, растущих в том же саду, — совсем ничего. Все станет ясно через 10 дней, когда начнется сбор абрикосов”, — рассказал в беседе с нами староста села Двин, добавив, что в прошлом году с одного гектара здесь собрали примерно 15-20 тонн и практически весь объем урожая направили на экспорт в Россию.

В начале прошлого сезона, по его словам, сельчане продавали абрикосы по 600 драмов за килограмм, потом по мере увеличения объемов — уже по 300-350 драмов. “Однако в этом году цена, думаю, будет гораздо ниже. И это при том, что абрикосов очень мало”, — отметил наш собеседник, пояснив, что из-за возникших в связи с пандемией проблем с экспортными поставками, реализовывать продукцию, скорее всего, будут только на внутреннем рынке, где цены заметно ниже экспортных.