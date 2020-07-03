Новая возможность лизинга электромобилей

Экономика 03 июля, 2020 | Автор : admin

АГБА Лизинг, в сотрудничестве с компанией “Муран”, продолжает расширять возможности приобретения электромобилей в Армении под суббрендом “Грин Лизинг”.

В рамках сотрудничества с помощью АГБА Лизинга отныне можно будет приобрести электромобиль Nissan Leaf со сроком погашения до 5 лет.

“Лизинг электромобилей — одно из четырех направлений суббренда “Грин Лизинга”. С целью развития этого направления в течение последних двух лет мы предприняли многочисленные шаги, способствуя формированию новой культуры использования электромобилей в Армении. Эксплуатация электромобилей очень важна как с точки зрения экологии, так и с точки зрения экономии”, — отметил генеральный директор АГБА Лизинга Агаси Гаспарян.