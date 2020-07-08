Звание Почетного гражданина Гюмри

Общество 08 июля, 2020 | Автор : admin

Посмертно присвоено Мгеру Мкртчяну

Воздавая дань памяти Мгера Мкртчяна, 4 июля, по случаю 90-летия великого актера, ему посмертно присвоено звание “Почетный гражданин Гюмри”.

Решение о присвоении этого звания и медаль были переданы мэром Гюмри Самвелом Бласаняном Мемориальному музею Мгера Мкртчяна.

“Удивительно, что до сих пор наш любимый Мгер Мкртчян не был почетным гражданином Гюмри”, — сказал Самвел Баласанян, передавая медаль директору музея.

“Хотя Фрунзику не нужен никакой титул, поскольку он обладает высшим титулом, теперь фаворит народа носит это звание уже официально”, — сказала директор музея Шогик Мелконян, добавив, что звание является обязывающим для музея, чтобы представить больше о великом актере будущим поколениям.

На заседании 10 июня Гюмрийский совет старейшин единогласно принял решение присвоить звание “Почетный гражданин Гюмри” великому армянскому актеру, народному артисту СССР Мгеру Мкртчяну.