Инвесторы проявляют активность

В Армении будут построены мощные гелиостанции

Несмотря на падение цен на нефть, газ и уголь, которое сделало ископаемое топливо более конкурентоспособным, инвесторы по всему миру не снижают свою активность в сфере возобновляемой энергетики. Их расчет довольно прост. Дело в том, что вложения в развитие альтернативных источников энергии уже демонстрируют высокую окупаемость, поэтому их совокупные мощности продолжают повсеместно демонстрировать рост.

Доверие растет

Армения также делает акцент на возобновляемые источники энергии, планируя в ближайшие несколько лет значительно увеличить их долю в общем энергобалансе страны.

Эта сфера является одним из приоритетов правительства, учитывая то, что наша страна не обладает собственными топливно-сырьевыми ресурсами. Имеющиеся на сегодня практически все проекты в этом направлении рассчитаны на частных инвесторов. Но при этом государство прилагает максимум усилий для того, чтобы создать комфортные условия для бизнеса как путем улучшения законодательного поля, так и с помощью прогнозируемой тарифной политики для эффективной работы с инвесторами.

Так, несколько лет назад для повышения инвестпривлекательности сферы у нас были приняты законодательные изменения, согласно которым вместо 15 лет обязательной покупки электроэнергии со стороны рынка установлено 20 лет для сфер солнечной, ветряной и геотермальной энергетики.

Но самое главное, на что обращают внимание инвесторы, — это процессы, которые происходили в сфере возобновляемой энергетики страны в течение достаточно долгого периода времени, в том числе, и с точки зрения законодательного регулирования. Ведь обязательство со стороны государства закупать электроэнергию может хоть завтра поменяться, если, предположим, правительство вдруг решит поменять закон. Но гарантией того, что наше правительство действительно намерено развивать сферу, является то, что за последние 15-20 лет у нас в стране не было принято ни одного решения, которое ухудшило бы действующие нормативы.

Иначе говоря, у нас сменялись премьеры и министры энергетики, но основные подходы правительства были направлены на улучшение законодательного регулирования в сфере возобновляемой энергетики и ее развитие. Хотя, как правило, в развивающихся странах с переходной экономикой очень часто бывают случаи, когда инвесторы приходят на самых лучших бизнес-условиях, вкладывают средства, а потом вдруг меняется законодательство, вплоть до национализации энергетических предприятий. Поэтому иностранные инвесторы видят риски в подобных странах и крайне тщательно анализируют предшествующую ситуацию.

С этой точки зрения Армения внушает доверие, поэтому интерес к сфере альтернативной энергетики страны со стороны международников неуклонно растет. Особенно это проявляется в сфере солнечной энергетики, потенциал которой, с учетом наших природно-климатических условий, довольно высок.

“Масрик-1” на этапе реализации

Согласно утвержденной правительством страны инвестиционной программе, в Армении на шести участках планируется построить солнечные станции с общей установленной мощностью до 110 МВт. Общая же стоимость программы строительства солнечных электростанций оценивается примерно в 129 млн долларов. Старт программе уже дан, более того на рынке функционируют сразу несколько гелиостанций — в Котайкской, Армавирской и Арагацотнской областях. Их общая установленная мощность составляет 2,5 МВт.

Однако самым крупным проектом в сфере солнечной энергетики Армении является электростанция “Масрик-1” в Гегаркуникской области мощностью в 55 МВт. Высокий интерес инвесторов был проявлен уже на этапе предварительной квалификации проекта. Достаточно сказать, что заявки на тендер, объявленный в 2017 году, подали более семи десятков компаний из Европы, США, Китая, Индии, Южной Африки и других стран. В дальнейшем свои заявки представили 20 компаний, из которых десять преодолели порог предварительной квалификации и получили право участвовать в основной стадии тендера и представлять свой тариф. Спустя год, в июле 2018 года было подписано соглашение о строительстве гелиостанции “Масрик-1” с международным консорциумом, состоящим из признанных в мире компаний — нидерландской Fotowatio Renewable Ventures B.V и испанской FSL Solar S.L. Ожидаемая сумма инвестиций составляет около 50 млн долларов, а ежегодная выработка электроэнергии может достичь 120 млн. кВт/ч.

Подстанции “Личк” требуется срочный ремонт

Вопрос в том, что, наряду со строительными работами, осуществляемыми за счет частных инвестиций, на сегодня возникла необходимость создания со стороны государства необходимых инфраструктур, способных впоследствии обеспечить бесперебойный поток электроэнергии на действующие подстанции. В связи с этим правительство на минувшем своем заседании дало разрешение ЗАО “Высоковольтные электросети” в срочном порядке заключить контракт на осуществление ремонтных работ стоимостью в 8,9 млн долларов на подстанции “Личк” в Гегаркуникской области.

Как пояснил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, подобная срочность обусловлена тем, что, одобрив строительство станции “Масрик-1”, правительство взяло на себя определенные обязательства. Речь, в частности, о том, что вырабатываемая новой станцией электроэнергия должна поставляться в сеть через подстанцию “Личк”. Последняя на сегодня не имеет соответствующего для этого технического оснащения, поскольку, напомнил министр, она была сдана в эксплуатацию в 1961 году и нуждается в проведении строительных работ и модернизации.

В связи с этим, продолжил глава Министерства территориального управления и инфраструктур, нужно предпринять срочные меры с тем, чтобы подстанция была готова к моменту работы “Масрик-1”. Запланированные работы будут проводиться за счет ЗАО “Высоковольтные электросети”, которому Кабмин дал разрешение без тендера заключить контракт с компанией “Каскад Энерго”. У компании уже имеется опыт в проведении подобных работ, если учесть, что именно “Каскад Энерго” выступила генеральным подрядчиком на выполнение работ по модернизации подстанции “Ахтанак” в Ереване, которая была сдана в эксплуатацию в конце прошлого года.

“Изначально ценовое предложение составляло порядка 9,9 млн долларов. Но на этом этапе в результате проведенных переговоров мы предлагаем разрешить “Высоковольтным электросетям” заключить контракт на 8,9 млн долларов”, — изложил суть дела г-н Папикян.

На очереди “Айг-1”

Помимо строительства станции “Масрик-1”, в сфере солнечной энергетики Армении намечается еще один крупный проект. По последним данным, которые озвучил премьер-министр Никол Пашинян на правительственном заседании, две крупные международные компании представили заявки на участие в предквалификационном тендере по отбору подрядчика проекта строительства солнечной электростанции “Айг-1”.

Старт предвалификационному конкурсу правительством был дан в конце мая этого года. Сам тендер объявлен в рамках предложенного эмиратской компаний Masdar инвестиционного проекта. Так вот, предусмотрено, что до 27 октября 2020 года должны быть обобщены итоги конкурса. Этот процесс продолжится 45 календарных дней, после чего три лучших предложения выйдут в квалификационный этап. Затем в течение двух недель они обязуются представить свои контраргументы по цене на электроэнергию с будущего объекта солнечной генерации. И если предложение окажется ниже 2,99 центов за 1 кВт/ч, которая уже предложена компанией Masdar, то данная компания будет объявлена победителем. Однако за компанией Masdar сохраняется преимущество в виде снижения предложенной победителем цены на 0,1 цент. Если же подобного предложения не последует, то компания-победитель будет строить солнечную электростанцию промышленного значения “Айг-1” мощностью в 200 МВт.

“Сегодня очевидно, что объявленный ранее правительством страны предквалификационный конкурс состоится. По его результатам Армения получит наиболее приемлемый тариф с будущего объекта солнечной генерации”, — подытожил премьер-министр.