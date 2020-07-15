Хакеры взломали аккаунт пользователя Facebook и начали распространять дезинформацию

Общество 15 июля, 2020 | Автор : admin

Сотрудники полиции выявили, что страница пользователя, который 13 июля распространял ложные новости в Фейсбуке, была взломана.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 13 июля в Главное управление криминальной полиции поступило сообщение о том, что один из пользователей социальной сети Фейсбук распространяет ложную информацию о том, что якобы армянская сторона понесла много потерь в Тавушской области.

Вскоре личность пользователя была установлена. Отмечается, что, по предварительным данным, стало известно, что страницу пользователя взломали и начали распространять дезинформацию.

Полиция призывает всех следить только за официальной информацией.