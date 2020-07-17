Не препятствовать процессу дедолларизации экономики

17 июля, 2020  |   Автор :   |   Экономика

Максимальное первоначальное негативное влияние, которое может возникнуть в результате применения механизма налоговых льгот, составляет 60 млн драмов, а срок действия установлен до 31 декабря 2024 года. К этому времени, как уверены эксперты, удастся обеспечить рост эмиссии ценных бумаг и достичь снижения процентных ставок.

Наряду с этим от выплат НДС были освобождены у нас и брокерские услуги. По словам руководителя Армянской фондовой биржи, это очень важно в том плане, что для развития рынка необходимо делать акцент именно на становлении компаний-посредников, предоставляющих услуги на бирже. Раньше, если кто-то хотел приобрести у нас, к примеру, акции Арцах ГЭС или облигации Ардшинбанка, поручив брокеру купить соответствующие ценные бумаги, то ему надо было заплатить за услуги брокера, куда входил также НДС. Это приводило к удорожанию брокерских услуг примерно на 20%, поэтому налоговая льгота по линии НДС приведет сейчас к снижению цен для потребителей брокерских услуг.

Что касается последних законодательных изменений по части получения дивидендов в инвалюте, то здесь необходимо проявить определенную осторожность, чтобы не препятствовать процессу дедолларизации местной экономики. Дело в том, как пояснил заместитель председателя Центробанка Нерсес Ерицян, изначально предусматривалось, что дивиденды с ценных бумаг должны выплачиваться в национальной валюте — драмах. Но после того, как в отношении банковских вкладов физических лиц начали применять иной механизм, возникла несправедливость по остальным финансовым инструментам. И если депозиты и кредиты являются четкими финансовыми инструментами, то такие инструменты, как корпоративные облигации, являются рыночными. Поэтому вполне справедливо, если против инвестиций в долларах, расчеты при получении дивидендов с них также будут производиться в долларах.

Однако зампред ЦБ вновь указал на важность процесса дедолларизации экономики страны. По этой причине следует осторожно относиться к действиям, которые могут ослабить усилия регулятора по дедолларизации экономики страны. Ведь чем больше рынок будет ориентирован на национальную валюту, тем меньше будет зависимость экономики от внешних шоков, заключил представитель Центробанка.


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