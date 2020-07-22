Программа в действии

Рынок капитала получит среду, способствующую его развитию

Реализация скоординированных и эффективных шагов для развития рынка капитала в Армении невозможна без наличия четкой стратегии, определяющей основные направления, которые необходимы для достижения поставленных целей. Именно поэтому на протяжении последних месяцев усилиями Минфина, Центробанка и Минэкономики при консультационном содействии МВФ велась разработка нового документа, в основе которого лежит комплексный анализ действующего рынка капитала Армении с тем, чтобы стратегия полностью отражала имеющиеся реалии. На днях в ходе очередного заседания правительства программа развития рынка капитала получила одобрение Кабмина, и теперь уже начнется ее поэтапная реализация.

Сам документ состоит из двух частей, где, помимо диагностического анализа рынка капитала нашей страны, указана также программа действий — с конкретно установленным графиком и ответственными за их реализацию лицами. Кроме того, в программе представлены также мероприятия для расширения базы инвесторов, в том числе посредством создания стимулирующих условий для входа на рынок состоявшихся институциональных инвесторов.

“Мы считаем, что благодаря утверждению этой программы рынок получит среду, способствующую его развитию. Наряду с этим будут внедрены инструменты, которые обеспечат инвестиции в реальный сектор, позволив населению участвовать в инвестиционных программах, расширив тем самым их возможности по получению доходов”, — отметил министр экономики Тигран Хачатрян, представляя проект.

На сегодня, судя по результатам проведенного анализа, рынок капитала Армении все еще ограничен как с точки зрения небольших объемов эмиссий, так и в плане ограниченности инструментов и низкой ликвидности на вторичном рынке.

Если говорить цифрами, то, по положению на 31 января 2020 года основную часть рынка занимают государственные облигации, составляющие порядка 11% в структуре ВВП. На долю же корпоративных облигаций и капитализацию долевых ценных бумаг приходится всего 3,4% и 2,3% соответственно. При этом в 2019 году объем сделок по купле-продаже корпоративных ценных бумаг и гособлигаций на Армянской фондовой бирже (AMX) составил 100 млрд драмов, а вне биржи — около 900 млрд драмов. Львиную долю торговых сделок на вторичном рынке обеспечили опять-таки гособлигации.

“Эти показатели имеют существенный потенциал для роста, — убежден министр экономики, по мнению которого в сложившейся ситуации государственные ведомства должны играть ведущую роль и посредством различных инструментов стимулировать развитие рынка капитала. — Для этого необходимо консолидировать усилия госведомств и в логической последовательности обеспечить реализацию мер по развитию рынка капитала”.

Нужен комплексный подход

Наличие развитого рынка капитала в стране приобрело еще большую важность на фоне пенсионной реформы в Армении, в результате которой масштабные сбережения населения накапливаются в двух действующих пенсионных фондах, но при этом возможность их вложения в реальный сектор экономики крайне ограничена. Для того, чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, достаточно сказать, что, по итогам 2019 года, стоимость чистых активов пенсионных фондов составила 251,2 млрд драмов (порядка 3,8% ВВП). А в течение прошлого года накопительные выплаты со стороны граждан и государства достигли отметки в 69 млрд драмов. Последний показатель наряду с увеличением числа людей, присоединяющихся к обязательной накопительной пенсионной системе, ежегодно будет расти.

В результате, по оценкам экспертов, в 2037 году стоимость чистых активов пенсионных фондов прогнозируется на уровне 6,5 трл драмов, или примерно 25% ВВП. Учитывая же тот факт, что вложения накопленных средств нужно осуществлять с помощью диверсифицированных и надежных инструментов, создание качественного инструментария не имеет альтернативы. В этом смысле развитие рынка капитала как раз и позволит поглощать нарастающие объемы накоплений населения в пенсионных фондах, обеспечив заодно им поступления по линии доходов.

“Очень важно, чтобы действия, направленные на развитие рынка капитала в Армении, осуществлялись бы комплексно. В противном случае при реализации отдельных мер в отрыве друг от друга их воздействие на процессы развития могут быть минимальными и не сумеют дать желанного результата”, — обрисовал суть дела глава Минэкономики.

Важный компонент экономической революции

Развитый рынок капитала позволит обеспечить эффективные вложения не только для пенсионных фондов, но и простых граждан и предпринимателей. Ведь, по сути, на сегодня для хранения сбережений используются только лишь банковские депозиты. Такой расклад, по мнению премьер-министра Никола Пашиняна, свидетельствует о состоявшейся банковской сфере в Армении. Но, с другой стороны, банковская система, по его словам, уже достигла того уровня развития, когда можно уже говорить о следующем этапе развития, который позволит людям не только вкладывать средства в банковские депозиты, но и входить на фондовую биржу, анализировать и оценивать потенциал компаний, прошедших листинг, а затем покупать ценные бумаги той или иной компании.

При таких условиях не только граждане получат возможность иметь доходы от облигаций или акций, но и сами компании сумеют привлечь средства для своего развития вне банковской системы. Однако сами компании, обладающие необходимым потенциалом для того, чтобы войти на рынок капитала, являющегося, по сути, рынком денег, должны пройти довольно долгий путь. Туда в основном идут те компании, которые нуждаются в денежных ресурсах. Но при этом они начинают считать, что для них выгоднее — брать кредит в банке, проценты по которым довольно конкурентоспособны на сегодня, или же выйти на биржу. В первом случае, правда, придется изыскать залоговое обеспечение под ссуду, но и выход на рынок капитала не лишен сложностей. В этом смысле, как отметил г-н Пашинян, важную роль имеет повышение подотчетности и прозрачности самих компаний.

В то же время премьер выразил надежду, что благодаря реализации новой программы правительство получит дополнительную возможность для стимулирования развития рынка капитала, и фондовая биржа станет самым экономически оживленным местом и пульсом экономики.

“Давайте признаемся в том, что у правительства есть проблема с оперативным получением информации о состоянии экономики. Статистические данные приходят только спустя месяц, и зачастую бывает слишком поздно для оценки ситуации. А биржа — это живой организм, который быстро реагирует, предоставляя тем самым правительству возможность оперативно реагировать на пульс экономической жизни”, — констатировал премьер.

Более того, эти изменения крайне важны и для инвесторов, поскольку они смогут в разы быстрее оценивать потенциал той или иной компании и принимать решения, сокращая свои расходы, в том числе и временные. “Одним из важных компонентов экономической революции является также развитие рынка капитала. Мы должны все для этого сделать. Уже осуществлен колоссальный объем работы. И я почти уверен, что мы будем иметь здесь результаты”, — заключил глава правительства.