Пенсионные фонды стали крупными игроками на рынке

Их вложения в экономику помогут антикризисным усилиям правительства

Анализ инструментария вложений накопительных пенсионных фондов Армении наглядно демонстрирует, что на сегодня подавляющая часть их инвестиций приходится на долю государственных и корпоративных облигаций, а также банковские депозиты.

Есть и другие направления вложений, но их доля не столь значима. Однако, как отметил в беседе с нами генеральный директор инвестиционной компании Dimension Investments Микаэл Маркарян, развитие рынка капитала в стране позволило бы перенаправить эти средства в реальный сектор экономики. “Такой расклад исходит также из интересов самих пенсионных фондов. Потому что они уже стали довольно крупными игроками на рынке. Практически банками, учитывая то, что по размерам своих активов действующие у нас фонды либо уравнялись, либо даже превзошли некоторые из местных банков. В этом смысле роль этих фондов после проведения пенсионной реформы нарастает с каждым годом. И, соответственно, возникает необходимость в развитии рынка капитала. Ведь если бы у нас были компании, которые разместили бы свои акции на бирже, то пенсионные фонды могли бы вложить средства в эти ценные бумаги. Естественно, это должны быть только высоконадежные и наименее рискованные активы, поскольку фонды управляют средствами граждан и должны обеспечить сохранность и прирост средств пенсионных накоплений людей”, — детально обрисовал ситуацию наш собеседник.

Наряду с этим, по мнению экспертов, инвестирование в экономику посредством пенсионных фонов создаст стартовые благоприятные условия в посткризисный период. Как считает ведущий эксперт управления по регулированию финансовой системы Центробанка Виген Шахназарян, вложения фондов в экономику помогут антикризисным усилиям правительства.

“Пенсионные фонды нуждаются в долгосрочной стабильности. И если мы сделаем это, то в посткризисный период будем иметь благоприятные стартовые условия”, — пояснил эксперт в ходе онлайн-конференции, организованной Клубом экономических журналистов и Фондом Konrad Adenauer.

Вопрос в том, что с 1 июля 2020 года в соответствии с пенсионной реформой произошли определенные изменения в выплатах граждан по части накопительной пенсии. Так вот, если для граждан, которые получают менее 500 тыс. драмов заработной платы, никаких изменений не предусмотрено, то для тех, чей ежемесячный доход выше этой суммы, параллельно постепенному снижению подоходного налога будет повышаться порог пенсионных выплат. В результате, в 2023 году эти граждане будут выплачивать 10% на пенсионные выплаты от своей заработной платы, из которых государство возьмет на себя выплату 37 500 драмов. Но в любом случае, по мнению г-на Шахназаряна, они больше выиграют из-за снижения подходного налога, нежели от повышения пенсионных выплат.

На сегодня в накопительной пенсионной системе Армении зарегистрировано более 600 тыс. человек. Из них порядка 370 тысяч — активные пользователи, которые делали перечисления в последний месяц. Как отметил представитель ЦБ, около 77 тыс. активных пользователей системы являются представителями госссектора, а остальные — частного сектора.

Говоря о доходности пенсионных фондов Армении, эксперт отметил, что в разрезе последних шести лет, начиная с 2014 года, последняя составляет в среднем 9,5% в год, что является довольно высоким показателем. Паи фондов росли, даже несмотря на то, что за последние годы были серьезные потрясения — Brexit, колебание китайского юаня и пандемия коронавируса. Так, с начала этого года по некоторым основным индексам было зарегистрировано снижение на 30-40% из-за спада на мировых рынках, что, соответственно, привело к снижению паев фондов. Именно поэтому, по словам г-на Шахназаряна, многие пользователи системы при просмотре своих отчетов за первый квартал могли наблюдать минусовые показатели доходов по пенсионным фондам.

“Это нормально. Бывают колебания в зависимости от ситуации на рынках. Если следить за ними в ежедневном разрезе, то могут быть различные колебания, что тоже нормально, поскольку это рыночные инструменты, на которые действуют все изменения как положительные, так и отрицательные”, — объяснил ситуацию представитель Центробанка, добавив, что — главное рассматривать ситуацию в долгосрочном разрезе. Тем более, что, согласно прогнозам, по итогам 2020 года доходность пенсионных фондов может составить 6-13% в зависимости от фонда.